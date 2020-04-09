Православная церковь Украины не будет проводить традиционных совместных освящений вербы и куличей в храмах и на прихрамовой территории на Пасху и Вербное воскресенье.

Однако на основании разъяснений Нацполиции, с соблюдением требований, во внебогослужебное время верующим не будут отказывать зайти в храм.

В малых населенных пунктах (селах, поселках городского типа) Синод ПЦУ поручил святить куличи на улице рядом с домом или во дворе с соблюдением дистанции.

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Кроме того, ПЦУ по договоренности с соответствующими учреждениями организует заблаговременное освящение пасхальных блюд в местах их производства и продажи, с просьбой, чтобы при приобретении верующие были письменно информированы, что их блюда уже освященные православным священнослужителем.

Также решением ПЦУ решили перенести посещение священнослужителями и мирянами кладбищ в поминальные дни после Пасхи на Троицкую родительскую поминальную субботу 6 июня.

Ранее Факты ICTV писали, как будут проходить богослужения в условиях карантина.

Источник: ПЦУ