Пасха 2020: как будут проходить богослужения в условиях карантина

В Украине богослужения в храмах на Пасху будут проходить без прихожан. Прихожане смогут посещать храмы индивидуально по одному или два человека, когда богослужения там проходить не будут.

Богослужения будут проводиться только с участием священнослужителей и обеспечивающих онлайн-трансляцию лиц.

Так, в местах богослужений могут присутствовать: священник, прислужник, дьяк и лица, технически обслуживающие богослужение и обеспечивающие онлайн-трансляцию.

Также они должны быть в защитных масках или респираторах, кроме священнослужителя.

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В отсутствие проведения богослужений в индивидуальном порядке можно посещать храм, но только в маске.

Будет несколько вариантов проведения обряда освящения пасок. Священнослужителей будут приглашать в магазины и пекарни, после чего люди смогут покупать куличи уже освященными.

Что касается сельской местности, верующие смогут выставить корзины с продуктами за ворота, чтобы священник смог пройти по улице и освятить их.

В этом году карантин из-за пандемии коронавируса вносит коррективы в празднование Пасхи. Факты ICTV писали, как отметить Пасху без штрафов.