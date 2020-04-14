На Пасху отделения Укрпочты будут работать по измененному графику. В воскресенье, 19 апреля 2020 года, будут открыты 12 отделений в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре, а в понедельник, 20 апреля 2020 года, — 46 отделений в областных центрах и крупных городах страны.

Список отделений Укрпочты, которые будут работать 19 апреля

Днепр, пр. Дмитрия Яворницкого, 62 — 10.00 — 15.00, без перерыва; Кривой Рог, пр. Почтовый, 26 — 10.00 — 15.00, без перерыва; Одесса, ул. Садовая, 10 — 10.00 — 15.00, без перерыва; Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 60 — 10.00 — 15.00, без перерыва; Одесса, ул. Базовая, 11 — 9.00 — 16.00, без перерыва; Одесса, ул. Среднефонтанская, 26 — 10.00 — 15.00, без перерыва; Харьков, ул. Молочная, 6 — 10.00 — 15.00, без перерыва; Харьков, Привокзальная площадь, 2 — 10.00 — 18.00, без перерыва; Харьков, Привокзальная площадь, 2 (курьерская доставка) — 10.00 — 17.00, без перерыва; Киев, ул. Крещатик, 22 — 10.00 — 15.00, без перерыва; Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 — 10.00 — 15.00, без перерыва; Киев, просп. Воздухофлотский, 75 — 9.00 — 19.00, без перерыва.

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Список отделений Укрпочты, которые будут работать 20 апреля

Винница, площадь Привокзальная, 2 — 8.00 — 20.00, без перерыва; Винница, ул. Соборная, 8 — 8.00 — 20.00, без перерыва; Днепр, пр. Дмитрия Яворницкого, 62 — 10.00 — 15.00, без перерыва; Кривой Рог, пр. Почтовый, 26 — 10.00 — 15.00, без перерыва; Днепр, ул. Привокзальная, 11 — 8.00 — 15.00, без перерыва; Житомир, ул. Киевская, 20 — 10.00 — 15.00, без перерыва; Новоград-Волынский, ул. Леси Украинский, 3 — 10.00 — 15.00, без перерыва; Коростень, ул. Грушевского, 9 — 10.00 — 15.00, без перерыва; Ужгород, пл. Почтовая, 4 — 9.00 — 15.00, без перерыва; Ужгород, ул. Шухевича, 27 09.00 — 15.00, без перерыва; Запорожье, пр-т Соборный, 133 — 8.00 — 20.00, без перерыва; Запорожье, пр-т Соборный, 6Б — 08.00 — 20.00, без перерыва; Ивано Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 13А — 09.00 — 15.00, без перерыва; Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 19 — 09.00 — 15.00, без перерыва; Кропивницкий, ул. Гоголя, 72 — 08.00 — 14.00, без перерыва; Северодонецк, ул. Центральный, 58 — 8.00 — 14.00, без перерыва; Рубежное, ул. Владимирская, 39А — 8.00 — 14.00, без перерыва; Рубежное, ул. Набережная, 3 — 12.00 — 16.00, без перерыва; Старобельск, ул. Слабожанська, 35 — 8.00 — 14.00, без перерыва; пгт. Беловодск, ул. Центральная, 134 — 8.00 — 14.00, без перерыва; Лисичанск, ул. Победы, 127 — 8.00 — 14.00, без перерыва; Лисичанск, кв. Восточный, 45 8:00 — 14: 00 без перерыва; Львов, ул. Словацкого, 1 — 9.00 — 15.00, без перерыва; Львов, пл. Дворцовая, 1 — 8.00 — 20.00, без перерыва; Николаев, ул. Адмиральская, 27/1 — 10.00 — 15.00, без перерыва; Николаев, ул. Новозаводская, 1 — 9.00 — 16.00, без перерыва; Одесса, ул. Садовая, 10 — 10.00 — 15.00, без перерыва; Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 60 — 10.00 — 15.00, без перерыва; Одесса, ул. Базовая, 11 — 9.00 — 16.00, без перерыва; Одесса, ул. Среднефонтанская, 26 — 10.00 — 15.00, без перерыва; Полтава, ул. Соборности, 33 — 9.00 — 17.00, без перерыва; Ровно, ул. Привокзальная, 3А — 10.00 — 13.00, без перерыва; Сумы, ул. Ильинская, 2 — 9.00 — 14.00, без перерыва; Харьков, ул. Молочная, 6 — 10.00 — 15.00, без перерыва; Харьков, Привокзальная площадь, 2 — 10.00 — 18.00, без перерыва; Харьков, Привокзальная площадь, 2 (курьерская доставка) — 10.00 — 17.00, без перерыва; Херсон, пр. Ушакова, 41 — 9.00 — 14.00, без перерыва; Херсон, пр. Ушакова, 41 — 9.00 — 14.00, без перерыва; Хмельницкий, ул. Проскуровская, 90 — 9.00 — 15.00, без перерыва; Черкассы, ул. Б. Вишневецкого, 34 — 9.00 — 15.00, без перерыва; Черновцы, ул. Почтовая, 6 — 10.00 — 16.00, без перерыва; Чернигов, просп. Мира, 28 — 9.00 — 14.00, без перерыва; Чернигов, просп. Победы, 1А — 8.00 — 14.00, перерыв с 12.00 — 12.30; Киев, ул. Крещатик, 22 — 09.00 — 19.00, без перерыва; Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 — 9.00 — 19.00, без перерыва; Киев, просп. Воздухофлотский, 75 — 9.00 — 19.00, без перерыва.

Напомним, ранее мы писали, как заказать паску Укрпочтой.

Источник: Укрпочта