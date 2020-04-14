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Факты / Украина / Общество

График работы Укрпочты на Пасху — список отделений

На Пасху отделения Укрпочты будут работать по измененному графику. В воскресенье, 19 апреля 2020 года, будут открыты 12 отделений в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре, а в понедельник, 20 апреля 2020 года, — 46 отделений в областных центрах и крупных городах страны.

Список отделений Укрпочты, которые будут работать 19 апреля

  1. Днепр, пр. Дмитрия Яворницкого, 62 — 10.00 — 15.00, без перерыва;
  2. Кривой Рог, пр. Почтовый, 26 — 10.00 — 15.00, без перерыва;
  3. Одесса, ул. Садовая, 10 — 10.00 — 15.00, без перерыва;
  4. Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 60 — 10.00 — 15.00, без перерыва;
  5. Одесса, ул. Базовая, 11 — 9.00 — 16.00, без перерыва;
  6. Одесса, ул. Среднефонтанская, 26 — 10.00 — 15.00, без перерыва;
  7. Харьков, ул. Молочная, 6 — 10.00 — 15.00, без перерыва;
  8. Харьков, Привокзальная площадь, 2 — 10.00 — 18.00, без перерыва;
  9. Харьков, Привокзальная площадь, 2 (курьерская доставка) — 10.00 — 17.00, без перерыва;
  10. Киев, ул. Крещатик, 22 — 10.00 — 15.00, без перерыва;
  11. Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 — 10.00 — 15.00, без перерыва;
  12. Киев, просп. Воздухофлотский, 75 — 9.00 — 19.00, без перерыва.

Читайте: График работы Новой почты на Пасху

Список отделений Укрпочты, которые будут работать 20 апреля

  1. Винница, площадь Привокзальная, 2 — 8.00 — 20.00, без перерыва;
  2. Винница, ул. Соборная, 8 — 8.00 — 20.00, без перерыва;
  3. Днепр, пр. Дмитрия Яворницкого, 62 — 10.00 — 15.00, без перерыва;
  4. Кривой Рог, пр. Почтовый, 26 — 10.00 — 15.00, без перерыва;
  5. Днепр, ул. Привокзальная, 11 — 8.00 — 15.00, без перерыва;
  6. Житомир, ул. Киевская, 20 — 10.00 — 15.00, без перерыва;
  7. Новоград-Волынский, ул. Леси Украинский, 3 — 10.00 — 15.00, без перерыва;
  8. Коростень, ул. Грушевского, 9 — 10.00 — 15.00, без перерыва;
  9. Ужгород, пл. Почтовая, 4 — 9.00 — 15.00, без перерыва;
  10. Ужгород, ул. Шухевича, 27 09.00 — 15.00, без перерыва;
  11. Запорожье, пр-т Соборный, 133 — 8.00 — 20.00, без перерыва;
  12. Запорожье, пр-т Соборный, 6Б — 08.00 — 20.00, без перерыва;
  13. Ивано Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 13А — 09.00 — 15.00, без перерыва;
  14. Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 19 — 09.00 — 15.00, без перерыва;
  15. Кропивницкий, ул. Гоголя, 72 — 08.00 — 14.00, без перерыва;
  16. Северодонецк, ул. Центральный, 58 — 8.00 — 14.00, без перерыва;
  17. Рубежное, ул. Владимирская, 39А — 8.00 — 14.00, без перерыва;
  18. Рубежное, ул. Набережная, 3 — 12.00 — 16.00, без перерыва;
  19. Старобельск, ул. Слабожанська, 35 — 8.00 — 14.00, без перерыва;
  20. пгт. Беловодск, ул. Центральная, 134 — 8.00 — 14.00, без перерыва;
  21. Лисичанск, ул. Победы, 127 — 8.00 — 14.00, без перерыва;
  22. Лисичанск, кв. Восточный, 45 8:00 — 14: 00 без перерыва;
  23. Львов, ул. Словацкого, 1 — 9.00 — 15.00, без перерыва;
  24. Львов, пл. Дворцовая, 1 — 8.00 — 20.00, без перерыва;
  25. Николаев, ул. Адмиральская, 27/1 — 10.00 — 15.00, без перерыва;
  26. Николаев, ул. Новозаводская, 1 — 9.00 — 16.00, без перерыва;
  27. Одесса, ул. Садовая, 10 — 10.00 — 15.00, без перерыва;
  28. Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 60 — 10.00 — 15.00, без перерыва;
  29. Одесса, ул. Базовая, 11 — 9.00 — 16.00, без перерыва;
  30. Одесса, ул. Среднефонтанская, 26 — 10.00 — 15.00, без перерыва;
  31. Полтава, ул. Соборности, 33 — 9.00 — 17.00, без перерыва;
  32. Ровно, ул. Привокзальная, 3А — 10.00 — 13.00, без перерыва;
  33. Сумы, ул. Ильинская, 2 — 9.00 — 14.00, без перерыва;
  34. Харьков, ул. Молочная, 6 — 10.00 — 15.00, без перерыва;
  35. Харьков, Привокзальная площадь, 2 — 10.00 — 18.00, без перерыва;
  36. Харьков, Привокзальная площадь, 2 (курьерская доставка) — 10.00 — 17.00, без перерыва;
  37. Херсон, пр. Ушакова, 41 — 9.00 — 14.00, без перерыва;
  38. Херсон, пр. Ушакова, 41 — 9.00 — 14.00, без перерыва;
  39. Хмельницкий, ул. Проскуровская, 90 — 9.00 — 15.00, без перерыва;
  40. Черкассы, ул. Б. Вишневецкого, 34 — 9.00 — 15.00, без перерыва;
  41. Черновцы, ул. Почтовая, 6 — 10.00 — 16.00, без перерыва;
  42. Чернигов, просп. Мира, 28 — 9.00 — 14.00, без перерыва;
  43. Чернигов, просп. Победы, 1А — 8.00 — 14.00, перерыв с 12.00 — 12.30;
  44. Киев, ул. Крещатик, 22 — 09.00 — 19.00, без перерыва;
  45. Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 — 9.00 — 19.00, без перерыва;
  46. Киев, просп. Воздухофлотский, 75 — 9.00 — 19.00, без перерыва.

Напомним, ранее мы писали, как заказать паску Укрпочтой.

Источник: Укрпочта

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