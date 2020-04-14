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Факти / Україна / Суспільство

Графік роботи Укрпошти на Великдень – список відділень

На Великдень відділення Укрпошти працюватимуть за зміненим графіком. У неділю, 19 квітня 2020 року, будуть відчинені 12 відділень у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі, а у понеділок, 20 квітня 2020 року, – 46 відділень в обласних центрах та найбільших містах країни.

Список відділень Укрпошти, які працюватимуть 19 квітня

  1. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 62 – 10.00 – 15.00, без перерви;
  2. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 26 – 10.00 – 15.00, без перерви;
  3. Одеса, вул. Садова, 10 – 10.00 – 15.00, без перерви;
  4. Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 60 – 10.00 – 15.00, без перерви;
  5. Одеса, вул. Базова, 11 – 9.00 – 16.00, без перерви;
  6. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26 – 10.00 – 15.00, без перерви;
  7. Харків, вул. Молочна, 6 – 10.00 – 15.00, без перерви;
  8. Харків, Привокзальний майдан, 2 – 10.00 – 18.00, без перерви;
  9. Харків, Привокзальний майдан, 2 (кур’єрська доставка) – 10.00 – 17.00, без перерви;
  10. Київ, вул. Хрещатик, 22 – 10.00 – 15.00, без перерви;
  11. Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 – 10.00 – 15.00, без перерви;
  12. Київ, просп. Повітрофлотський, 75 – 9.00 – 19.00, без перерви.

Читайте: Графік роботи Нової пошти на Великдень

Список відділень Укрпошти, які працюватимуть 20 квітня

  1. Вінниця, площа Привокзальна, 2 – 8.00 – 20.00, без перерви;
  2. Вінниця, вул. Соборна, 8 – 8.00 – 20.00, без перерви;
  3. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 62 – 10.00 – 15.00, без перерви;
  4. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 26 – 10.00 – 15.00, без перерви;
  5. Дніпро, вул. Привокзальна, 11 – 8.00 – 15.00, без перерви;
  6. Житомир, вул. Київська, 20 – 10.00 – 15.00, без перерви;
  7. Новоград-Волинський, пл. Лесі Українки, 3 – 10.00 – 15.00, без перерви;
  8. Коростень, вул. Грушевського, 9 – 10.00 – 15.00, без перерви;
  9. Ужгород, пл. Поштова, 4 – 9.00 – 15.00, без перерви;
  10. Ужгород, вул. Р. Шухевича, 27 09.00 – 15.00, без перерви;
  11. Запоріжжя, пр-т Соборний, 133 – 8.00 – 20.00, без перерви;
  12. Запоріжжя, пр-т Соборний, 6Б – 08.00 – 20.00, без перерви;
  13. Івано- Франківськ, вул. Січових Стрільців, 13А – 09.00 – 15.00, без перерви;
  14. Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 19 – 09.00 – 15.00, без перерви;
  15. Кропивницький, вул. Гоголя, 72 – 08.00 – 14.00, без перерви;
  16. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 58 – 8.00 – 14.00, без перерви;
  17. Рубіжне, вул. Володимирська, 39А – 8.00 – 14.00, без перерви;
  18. Рубіжне, вул. Набережна, 3 – 12.00 – 16.00, без перерви;
  19. Старобільськ, вул. Слабожанська, 35 – 8.00 – 14.00, без перерви;
  20. смт. Біловодськ, вул. Центральна, 134 – 8.00 – 14.00, без перерви;
  21. Лисичанськ, просп. Перемоги, 127 – 8.00 – 14.00, без перерви;
  22. Лисичанськ, кв. Східний, 45 08:00 – 14:00, без перерви;
  23. Львів, вул. Словацького, 1 – 9.00 – 15.00, без перерви;
  24. Львів, пл. Двірцева, 1 – 8.00 – 20.00, без перерви;
  25. Миколаїв, вул. Адміральська, 27/1 – 10.00 – 15.00, без перерви;
  26. Миколаїв, вул. Новозаводська, 1 – 9.00 – 16.00, без перерви;
  27. Одеса, вул. Садова, 10 – 10.00 – 15.00, без перерви;
  28. Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 60 – 10.00 – 15.00, без перерви;
  29. Одеса, вул. Базова, 11 – 9.00 – 16.00, без перерви;
  30. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26 – 10.00 – 15.00, без перерви;
  31. Полтава, вул. Соборності, 33 – 9.00 – 17.00, без перерви;
  32. Рівне, пл. Привокзальна, 3А – 10.00 – 13.00, без перерви;
  33. Суми, вул. Іллінська, 2 – 9.00 – 14.00, без перерви;
  34. Харків, вул. Молочна, 6 – 10.00 – 15.00, без перерви;
  35. Харків, Привокзальний майдан, 2 – 10.00 – 18.00, без перерви;
  36. Харків, Привокзальний майдан, 2 (кур’єрська доставка) – 10.00 – 17.00, без перерви;
  37. Херсон, пр. Ушакова, 41 – 9.00 – 14.00, без перерви;
  38. Херсон, пр. Ушакова, 41 – 9.00 – 14.00, без перерви;
  39. Хмельницький, вул. Проскурівська, 90 – 9.00 – 15.00, без перерви;
  40. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 34 – 9.00 – 15.00, без перерви;
  41. Чернівці, вул. Поштова, 6 – 10.00 – 16.00, без перерви;
  42. Чернігів, просп. Миру, 28 – 9.00 – 14.00, без перерви;
  43. Чернігів, просп. Перемоги, 1А – 8.00 – 14.00, перерва з 12.00 – 12.30;
  44. Київ, вул. Хрещатик, 22 – 09.00 – 19.00, без перерви;
  45. Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 – 9.00 – 19.00, без перерви;
  46. Київ, просп. Повітрофлотський, 75 – 9.00 – 19.00, без перерви.

Нагадаємо, раніше ми писали, як замовити паску Укрпоштою.

Джерело: Укрпошта

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