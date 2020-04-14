На Великдень відділення Укрпошти працюватимуть за зміненим графіком. У неділю, 19 квітня 2020 року, будуть відчинені 12 відділень у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі, а у понеділок, 20 квітня 2020 року, – 46 відділень в обласних центрах та найбільших містах країни.

Список відділень Укрпошти, які працюватимуть 19 квітня

Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 62 – 10.00 – 15.00, без перерви; Кривий Ріг, пр. Поштовий, 26 – 10.00 – 15.00, без перерви; Одеса, вул. Садова, 10 – 10.00 – 15.00, без перерви; Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 60 – 10.00 – 15.00, без перерви; Одеса, вул. Базова, 11 – 9.00 – 16.00, без перерви; Одеса, вул. Середньофонтанська, 26 – 10.00 – 15.00, без перерви; Харків, вул. Молочна, 6 – 10.00 – 15.00, без перерви; Харків, Привокзальний майдан, 2 – 10.00 – 18.00, без перерви; Харків, Привокзальний майдан, 2 (кур’єрська доставка) – 10.00 – 17.00, без перерви; Київ, вул. Хрещатик, 22 – 10.00 – 15.00, без перерви; Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 – 10.00 – 15.00, без перерви; Київ, просп. Повітрофлотський, 75 – 9.00 – 19.00, без перерви.

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Список відділень Укрпошти, які працюватимуть 20 квітня

Вінниця, площа Привокзальна, 2 – 8.00 – 20.00, без перерви; Вінниця, вул. Соборна, 8 – 8.00 – 20.00, без перерви; Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 62 – 10.00 – 15.00, без перерви; Кривий Ріг, пр. Поштовий, 26 – 10.00 – 15.00, без перерви; Дніпро, вул. Привокзальна, 11 – 8.00 – 15.00, без перерви; Житомир, вул. Київська, 20 – 10.00 – 15.00, без перерви; Новоград-Волинський, пл. Лесі Українки, 3 – 10.00 – 15.00, без перерви; Коростень, вул. Грушевського, 9 – 10.00 – 15.00, без перерви; Ужгород, пл. Поштова, 4 – 9.00 – 15.00, без перерви; Ужгород, вул. Р. Шухевича, 27 09.00 – 15.00, без перерви; Запоріжжя, пр-т Соборний, 133 – 8.00 – 20.00, без перерви; Запоріжжя, пр-т Соборний, 6Б – 08.00 – 20.00, без перерви; Івано- Франківськ, вул. Січових Стрільців, 13А – 09.00 – 15.00, без перерви; Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 19 – 09.00 – 15.00, без перерви; Кропивницький, вул. Гоголя, 72 – 08.00 – 14.00, без перерви; Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 58 – 8.00 – 14.00, без перерви; Рубіжне, вул. Володимирська, 39А – 8.00 – 14.00, без перерви; Рубіжне, вул. Набережна, 3 – 12.00 – 16.00, без перерви; Старобільськ, вул. Слабожанська, 35 – 8.00 – 14.00, без перерви; смт. Біловодськ, вул. Центральна, 134 – 8.00 – 14.00, без перерви; Лисичанськ, просп. Перемоги, 127 – 8.00 – 14.00, без перерви; Лисичанськ, кв. Східний, 45 08:00 – 14:00, без перерви; Львів, вул. Словацького, 1 – 9.00 – 15.00, без перерви; Львів, пл. Двірцева, 1 – 8.00 – 20.00, без перерви; Миколаїв, вул. Адміральська, 27/1 – 10.00 – 15.00, без перерви; Миколаїв, вул. Новозаводська, 1 – 9.00 – 16.00, без перерви; Одеса, вул. Садова, 10 – 10.00 – 15.00, без перерви; Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 60 – 10.00 – 15.00, без перерви; Одеса, вул. Базова, 11 – 9.00 – 16.00, без перерви; Одеса, вул. Середньофонтанська, 26 – 10.00 – 15.00, без перерви; Полтава, вул. Соборності, 33 – 9.00 – 17.00, без перерви; Рівне, пл. Привокзальна, 3А – 10.00 – 13.00, без перерви; Суми, вул. Іллінська, 2 – 9.00 – 14.00, без перерви; Харків, вул. Молочна, 6 – 10.00 – 15.00, без перерви; Харків, Привокзальний майдан, 2 – 10.00 – 18.00, без перерви; Харків, Привокзальний майдан, 2 (кур’єрська доставка) – 10.00 – 17.00, без перерви; Херсон, пр. Ушакова, 41 – 9.00 – 14.00, без перерви; Херсон, пр. Ушакова, 41 – 9.00 – 14.00, без перерви; Хмельницький, вул. Проскурівська, 90 – 9.00 – 15.00, без перерви; Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 34 – 9.00 – 15.00, без перерви; Чернівці, вул. Поштова, 6 – 10.00 – 16.00, без перерви; Чернігів, просп. Миру, 28 – 9.00 – 14.00, без перерви; Чернігів, просп. Перемоги, 1А – 8.00 – 14.00, перерва з 12.00 – 12.30; Київ, вул. Хрещатик, 22 – 09.00 – 19.00, без перерви; Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 – 9.00 – 19.00, без перерви; Київ, просп. Повітрофлотський, 75 – 9.00 – 19.00, без перерви.

Нагадаємо, раніше ми писали, як замовити паску Укрпоштою.

Джерело: Укрпошта