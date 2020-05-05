Карантин в Украине: что ждет после снятия ограничений

Украина должна начать первый этап выхода из карантина уже 22 мая, а первые смягчения начнутся 11 мая.

Пик заболевания коронавирусом наша страна ожидает еще до середины текущего месяца. Только после прохождения этой точки можно говорить о начале снятия ограничений.

Многие ожидают, что с первыми смягчениями жизнь в стране начнет возвращаться к нормальному ритму.

Однако исследователи и опыт других стран говорят о том, что выход из карантина станет лишь началом кризиса, вызванного Covid-19.

Факты ICTV рассказывают, к чему необходимо готовиться Украине после снятия ограничений.

Начало проблем

Тогда как большинство стран ожидают первых смягчений ограничений и шагов по выходу из карантина, китайский Ухань уже почти месяц живет в привычном ритме.

В городе, который недавно был эпицентром вспышки коронавируса, карантин длился 76 дней. 8 апреля власти анонсировали снятие ограничения на путешествия, чем ознаменовали завершение изоляции.

Высокопоставленные чиновники заявляли, что провинция уверенно возвращается к нормальной жизни. Они также декларировали желание вернуть экономические показатели к норме к концу апреля, однако сейчас можно увидеть, что реальность не такая уж и замечательная.

У бизнеса сразу же возникли проблемы. Плату за аренду помещений никто не отменял, а после снятия карантина люди не начали сразу же потреблять товары и услуги в том же количестве, которое было до карантина.

Такое поведение отчасти связано с психологическим давлением на людей, ведь не все способны пережить длительную изоляцию без негативных последствий.

— Конец карантина может стать новым источником тревожности. Как вы справитесь с этой проблемой? Сможем ли мы так легко вернуться к работе? Изоляция могла быть травматическим опытом для некоторых людей. Кроме того, если рабочая нагрузка увеличится после снятия ограничений, могут возникнуть дополнительные проблемы и эмоциональное выгорание, — рассказывает психолог Николя-Мари Делрю.

И Украина не застрахована от того, что быстрого возврата к норме не будет. Из-за психологического давления, вместе с финансовым кризисом, может возникнуть ситуация, что после выхода из карантина люди будут тратить гораздо меньше денег, чем раньше.

В Ухане, например, даже при поддержке государства ситуация сейчас не очень приятная. Многие бизнесы так и остались закрытыми, а некоторые открылись только для того, чтобы вскоре обанкротиться.

В Китае даже театры и кинотеатры остаются закрытыми и не думают о том, чтобы снова отворять свои двери.

По информации агентства Синьхуа, объем розничных продаж в Китае упал на 15%. Аналитики считают, что восстановление экономик многих стран продлится как минимум до конца 2020 года.

Многие ожидают второй волны карантина, которая еще сильнее изменит нашу жизнь и привычки.

Какие изменения ждут после карантина

Сейчас Украина готовится к постепенному выходу из карантина. Вместе с тем правительство работает над решением, которое должно помочь бизнесу и людям подготовиться к безопасному снятию ограничений.

— Стабильная ситуация с распространением Covid-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мероприятиям. Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей — мы всей страной будем готовиться на этой неделе, — сказал президент Владимир Зеленский 4 мая.

Редактор международного журнала по менеджменту здравоохранения Пауло Морейра в комментарии Фактам ICTV рассказал, что странам нужно готовиться к тому, что ситуация со вспышками болезни повторится.

— Каждая страна имеет институт, который разрабатывает подход к борьбе с инфекциями и болезнями .. Их команды не должны работать только в период кризиса, это должна быть стабильная группа специалистов. Недостаточно просто объявить чрезвычайное положение в стране, нужно быть готовым к нему. Стоит понимать, что такое (пандемия — Ред.) может повториться. В следующем ноябре или в январе, через два-три года, но это произойдет, — говорит Морейра.

Подготовка к следующим вспышкам неизвестных заболеваний станет далеко не единственным изменением в жизни стран. То, что раньше казалось чрезмерным или ненужным, в ближайшее время может стать обыденностью.

Речь идет не только о таких вещах, как ношение масок в общественных местах, дезинфекция товаров, социальное дистанцирование и тому подобное. Например, работу большинства привычных интерфейсов нужно будет настроить так, чтобы с ними можно было работать бесконтактно (через голограмму).

Аналитики считают, что особенно много изменений придется сделать бизнесу, ведь люди еще долгое время будут отказываться от личного посещения магазинов.

Одним из таких изменений называют создание виртуальных магазинов, в которых люди смогут получить полную информацию о товаре, “рассмотреть” его.

Также может понадобиться применение:

VR/AR-инструкции по настройке техники;

дистанционной помощи по настройке техники;

техники с возможностью самодиагностики;

возможности ремонта техники с помощью дистанционной консультации;

приложений, которые будут напоминать о закупке необходимых продуктов/замене определенных вещей.

Как говорит Морейра, особое внимание странам придется уделить и медикам. Хотя сейчас их называют героями, лишь несколько месяцев назад они бастовали, требовали лучших условий труда и больших зарплат.

Однако до пандемии ни одна страна должным образом не откликнулась на эти мольбы.

Также нужно, чтобы IT-решения внедрялись не только в повседневную жизнь, но и медицинскую сферу.

— Многие технологические решения уже есть. Вызов в том, чтобы адаптировать их в медицинскую систему стран… Нужно, чтобы на государственном уровне понимали потенциал диджитал-решений. Например, как превентивная медицина сэкономит деньги. Также люди будут реже приходить в больницы, и распространение инфекций замедлится. Кроме того, получит толчок к развитию телемедицина. Пациента во многих случаях смогут осматривать дистанционно, — рассказывает редактор международного журнала по менеджменту здравоохранения.

Непременно изменится и само поведение людей. После пережитого люди чаще будут носить маски во время вспышек уже известных болезней, даже в тех странах, где это считалось странным.

Придется научиться заботиться о здоровье окружающих, когда именно вы подхватили инфекцию.

— В Китае давно привыкли носить маски. Представьте, какие там были бы масштабы вспышки коронавируса, если бы они не привыкли к этому. Да, они носят маски и из-за загрязненного воздуха, но, прежде всего, они боятся заразить других, — добавляет Морейра.

Как выходят из карантина

На сегодня Китай является фактически единственным индикатором жизни после масштабного карантина. Другие страны только начинают свой путь к снятию ограничений и делают это постепенно.

Разделение процесса на несколько этапов внедряется в основном для того, чтобы снизить риски еще одной масштабной вспышки.

Однако в некоторых странах еще до завершения выхода из карантина можно увидеть многочисленные проблемы. Особенно это касается работы.

Например, в Индии бизнесы закрываются еще до снятия ограничений, из-за чего тысячи людей теряют работу. Власти страны уже приняли решение, которое должно позволить индийским фермерам вернуться к работе.

С 4 мая Италия, в которой ввели жесткий карантин из-за катастрофической ситуации с распространением Covid-19, дала разрешение на открытие отдельных бизнесов. Однако они должны придерживаться определенных правил.

В то же время ограничения на выход из помещения остаются, поэтому вряд ли экономическая жизнь страны сможет быстро восстановиться.

В Германии начинают открываться небольшие магазины, страна также пытается вернуть жизнь в привычный ритм. Но владельцы таких магазинов не понимают, на каких условиях они могут возобновить свою работу и разрешено ли это вообще.

Сейчас не хватает коммуникации с бизнесом, что может также негативно отразиться на ситуации в государстве в будущем.

Швейцария, Албания и Греция также начали смягчать ограничения и открывать отдельные учреждения. Некоторые даже считают, что это делают слишком быстро. И это может привести ко второй волне вспышки коронавируса, но сейчас ничего подобного в этих странах не зафиксировали.

Интересным примером выхода из карантина является Швеция, ведь там его практически не было. Да, там существовали определенные ограничения, но они не были столь жесткими, как в других странах.

Это все благодаря одной из лучших систем здравоохранения, которая оказалась достаточно подготовленной к вспышке Covid-19. И сейчас у Швеции есть все шансы быстро вернуться к нормальной жизни.

А нам остается только наблюдать за ситуацией в ней и других государствах в надежде, что людям все же удастся вернуться к нормальной жизни без значительных последствий.

Владислав Бомбела