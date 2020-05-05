Карантин в Україні: що чекає після зняття обмежень

Україна має почати перший етап виходу з карантину вже 22 травня, а перші пом’якшення розпочнуться 11 травня.

Пік захворювання на коронавірус наша країна очікує ще до середини поточного місяця. Лише після проходження цієї точки можна говорити про початок зняття обмежень.

Багато хто очікує, що з першими пом’якшеннями життя в країні почне повертатися до нормального ритму.

Проте дослідники та досвід інших країн говорять про те, що вихід з карантину стане лише початком кризи, спричиненої Covid-19.

Факти ICTV розповідають, до чого необхідно готуватися Україні після зняття обмежень.

Початок проблем

У час коли більшість країн чекають на перші пом’якшення обмежень та кроки з виходу з карантину, китайський Ухань вже майже місяць живе у звичному ритмі.

У місті, яке нещодавно була епіцентром спалаху коронавірусу, карантин тривав 76 днів. 8 квітня влада анонсувала зняття обмеження на подорожі, чим ознаменувала завершення ізоляції.

Високопосадовці заявляли, що провінція впевнено повертається до нормального життя. Вони також декларували бажання повернути економічні показники до норми до кінця квітня, проте зараз можна побачити, що реальність не така вже й чудова.

У бізнесу одразу ж виникли проблеми. Плату за оренду приміщень ніхто не скасовував, а після зняття карантину люди не почали одразу ж споживати товари та послуги у тій самій кількості, яка була до карантину.

Така поведінка частково пов’язана із психологічним тиском на людей, адже не всі здатні пережити тривалу ізоляцію без негативних наслідків.

– Кінець карантину може стати новим джерелом тривожності. Як ви впораєтеся з цією проблемою? Чи зможемо ми так легко повернутися до роботи? Ізоляція могла бути травматичним досвідом для деяких людей. Крім того, якщо робоче навантаження збільшиться після зняття обмежень, можуть виникнути додаткові проблеми та емоційне вигорання, – розповідає психолог Ніколя-Марі Делрю.

І Україна не застрахована від того, що швидкого повернення до норми не буде. Через психологічний тиск, разом з фінансовою кризою, може виникнути ситуація, що після виходу з карантину люди витрачатимуть набагато менше грошей, ніж раніше.

В Ухані, наприклад, навіть за підтримки держави ситуація нині не дуже приємна. Багато бізнесів так і залишилися закритими, а деякі відкрилися лише для того, щоб невдовзі збанкрутувати.

В Китаї навіть театри і кінотеатри залишаються закритими і не думають про те, щоб знову відчиняти свої двері.

За інформацією агентства Сіньхуа, обсяг роздрібного продажу в Китаї впав на 15%. Аналітики вважають, що відновлення економік багатьох країн триватиме щонайменше до кінця 2020 року.

Багато хто очікує другої хвилі карантину, яка ще сильніше змінить наше життя і звички.

Які зміни чекають після карантину

Нині Україна готується до поступового виходу з карантину. Водночас уряд працює над рішенням, яке має допомогти бізнесу і людям підготуватися до безпечного зняття обмежень.

– Стабільна ситуація з поширенням Covid-19 та відсутність критичної кількості хворих у нас тільки завдяки вчасним карантинним заходам. Але оскільки бізнесу треба підготуватися до виходу з карантину: закупити товар, провести дезінфекцію, попередити людей – ми всією країною готуватимемося цього тижня, – сказав президент Володимир Зеленський 4 травня.

Редактор міжнародного журналу з менеджменту охорони здоров’я Пауло Морейра у коментарі Фактам ICTV розповів, що країнам потрібно готуватися до того, що ситуація зі спалахами хвороби повториться.

– Кожна країна має інститут, що розробляє підхід до боротьби з інфекціями та хворобами… Їх команди не мають працювати лише у період кризи, це має бути стабільна група спеціалістів. Недостатньо просто оголосити надзвичайний стан у країні, потрібно бути готовим до нього. Варто розуміти, що таке (пандемія – Ред.) може повторитися. Наступного листопада або у січні, через два-три роки, але це станеться, – каже Морейра.

Підготовка до наступних спалахів досі невідомих захворювань стане далеко не єдиною зміною у житті країн. Те, що раніше здавалося надмірним або непотрібним, найближчим часом може стати буденністю.

Йдеться не лише про такі речі, як носіння масок у громадських місцях, дезінфекцію товарів, соціальне дистанціювання тощо. Наприклад, роботу більшості звичних інтерфейсів потрібно буде налаштувати так, щоб з ними можна було працювати безконтактно (через голограму).

Аналітики вважають, що особливо багато змін доведеться зробити бізнесу, адже люди ще тривалий час відмовлятимуться від особистого відвідування магазинів.

Однією з таких змін називають створення віртуальних магазинів, в яких люди зможуть отримати повну інформацію про товар, “роздивитися” його.

Також може знадобитися впровадження:

VR/AR-інструкції з налаштування техніки;

дистанційної допомоги з налаштування техніки;

техніки з можливістю самодіагностики;

можливості ремонту техніки з допомогою дистанційної консультації;

додатків, які нагадуватимуть про закупівлю необхідних продуктів/заміну певних речей.

Як каже Морейра, особливу увагу країнам доведеться приділити і медикам. Хоча зараз їх називають героями, лише кілька місяців тому вони страйкували, вимагали кращих умов праці і більші зарплати.

Проте до пандемії жодна країна належним чином не відгукнулася на ці благання.

Також потрібно, щоб IT-рішення впроваджувалися не лише у повсякденне життя, але й медичну сферу.

– Багато технологічних рішень вже є. Виклик в тому, щоб адаптувати їх у медичну систему країн… Потрібно, щоб на державному рівні розуміли потенціал діджитал-рішень. Наприклад, як превентивна медицина заощадить гроші. Також люди рідше приходитимуть до лікарень, і розповсюдження інфекцій сповільниться. Крім того, отримає поштовх до розвитку телемедицина. Пацієнта у багатьох випадках зможуть оглядати дистанційно, – розповідає редактор міжнародного журналу з менеджменту охорони здоров’я.

Неодмінно зміниться і сама поведінка людей. Після пережитого люди частіше носитимуть маски під час спалахів вже відомих хвороб, навіть в тих країнах, де це вважалося дивним.

Доведеться навчитися турбуватися про здоров’я навколишніх, коли саме ви підхопили інфекцію.

– У Китаї давно звикли носити маски. Уявіть, які б там були масштаби спалаху коронавірусу, якби вони не звикли до цього. Так, вони носять маски і через забруднене повітря, але, насамперед, вони бояться заразити інших, – додає Морейра.

Як виходять з карантину

Станом на сьогодні Китай є фактично єдиним індикатором життя після масштабного карантину. Інші країни лише починають свій шлях до зняття обмежень і роблять це поступово.

Розділення процесу на кілька етапів впроваджується в основному для того, щоб знизити ризики ще одного масштабного спалаху.

Проте в деяких країнах ще до завершення виходу з карантину можна побачити численні проблеми. Особливо це стосується роботи.

Наприклад, в Індії бізнеси закриваються ще до зняття обмежень, через що тисячі людей втрачають роботу. Влада країни вже ухвалила рішення, яке має дозволити індійським фермерам повернутися до роботи.

З 4 травня Італія, в якій ввели жорсткий карантин через катастрофічну ситуацію з розповсюдженням Covid-19, дала дозвіл на відкриття окремих бізнесів. Проте вони мають дотримуватися певних правил.

Водночас обмеження на вихід з помешкання залишаються, тому навряд чи економічне життя країни зможе швидко відновитися.

У Німеччині починають відкриватися невеличкі магазини, країна також намагається повернути життя до звичного ритму. Але власники таких магазинів не розуміють, на яких умовах вони можуть відновити свою роботу і чи дозволено це взагалі.

Зараз не вистачає комунікації з бізнесом, що може також негативно відобразитися на ситуації у державі у майбутньому.

Швейцарія, Албанія та Греція також почали пом’якшувати обмеження і відкривати окремі установи. Дехто навіть вважає, що це роблять занадто швидко. І це може призвести до другої хвилі спалаху коронавірусу, але нині нічого подібного в цих країнах не зафіксували.

Цікавим прикладом виходу з карантину є Швеція, адже там його практично не було. Так, там існували певні обмеження, але вони не були настільки жорсткими, як в інших країнах.

Це все завдяки одній з найкращих систем охорони здоров’я, яка виявилася достатньо підготовленою до спалаху Covid-19. І зараз у Швеції є усі шанси швидко повернутися до нормального життя.

А нам залишається лише спостерігати за ситуацією в ній та інших державах у сподіванні, що людям все ж вдасться повернутися до нормального життя без значних наслідків.

Владислав Бомбела