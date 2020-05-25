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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу были закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивного карантина. Так, в рамках ослабления планируется запуск общественного транспорта, проведение спортивных соревнований (до 100 человек и без зрителей), возобновление работы гостиниц (кроме хостелов) и спортзалов (бассейны остаются закрытыми). Метро обещают открыть 25 мая.

На утро 25 мая зафиксированы 259 новых случая заболевания коронавирусом, общее количество больных в Украине составляет 21 245.

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16:56 - 25 мая

КГГА опубликовала регламент выхода образовательных учреждений столицы из карантина и режим их работы до полной отмены ограничительных мер.

В регламенте прописаны порядок сбора информации о состоянии здоровья персонала и учащихся, условия посещения заведений, обязанности учителей, правила дезинфекции помещений и действия руководства учреждения в случае выявления больного коронавирусом.

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14:00 - 25 мая

По состоянию на 12.00 25 мая в Киеве зафиксировано 2 652 случая коронавирусной болезни. За сутки заболело еще 29 киевлян.

Это впервые за последние несколько дней, когда динамика резко пошла на убыль.

Заболели:

  • 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет;
  • 11 мужчин от 37 до 75 лет;
  • 2 девочки в возрасте 11 и 12 лет и 1 мальчик, которому 10 лет.

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13:59 - 25 мая

В Киевской области со вторника, 26 мая, будет смягчен карантин. В области начнет работу транспорт, откроются детские садики.

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08:45 - 25 мая

В Украине по состоянию на 25 мая резко упал суточный показатель инфицированных – 259 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировали 21 245 случаев Сovid-19. 623 – летальных исходов, 7 234 человека вылечились.

Так, количество инфицированных коронавирусом уменьшается четвертый день. В пятницу — 442 случая, в субботу — 432, а воскресенье — 406.

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21:05 - 24 мая

В Черновицкой области 52 пациента с коронавирусом в тяжелом состоянии. За прошедшие сутки в области госпитализировали 19 пациентов.

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17:31 - 24 мая

В Крыму новоприбывших туристов будут размещать в специальных платных обсерваторах.

Об этом сообщил так называемый “глава” аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

Он заверил, что несмотря на борьбу с Covid-19 полуостров ожидает открытия туристического сезона.

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17:30 - 24 мая

В Вооруженных силах Украины за день зафиксировали 14 новых случаев коронавируса. Большинство заболевших военные Тернопольского гарнизона.

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17:29 - 24 мая

В МВД отчитались о 1 290 украинцах, прибывших в аэропорт Борисполь специальными и чартерными авиарейсами за прошедшие сутки.

Украинцы вернулись самолетами из Эстонии, Германии, Хорватии, Сербии, Барбадоса и Нидерландов.

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17:28 - 24 мая

В Закарпатской области закрыли на карантин село Ворочево. В 28 жителей населенного пункта обнаружили Covid-19.

Об этом сообщили в Закарпатской областной государственной администрации.

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12:07 - 24 мая

За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 54 (всего 2623) случая заражения коронавирусом, среди них три медика. Один человек умер. В общем столице за этот период 59 летальных случаев.

Заболели:

  • 26 женщин в возрасте от 21 до 81 года
  • 22 мужчины от 23 до 81 года
  • 3 девочки в возрасте 10, 11 и 16 лет и 3 мальчиков, которым 2,12 и 15 лет.

Госпитализация понадобилась 16 пациентам. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

— Мы начали в столице второй этап ослабления ограничений. И очень важно, насколько киевляне будут придерживаться элементарных правил. Очень важно не допустить обострения ситуации с распространением вируса, — отметил мэр Киева Виталий Кличко.

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