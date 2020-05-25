Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.
До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.
С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу были закрыты для международных пассажирских перевозок.
До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.
С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.
Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивного карантина. Так, в рамках ослабления планируется запуск общественного транспорта, проведение спортивных соревнований (до 100 человек и без зрителей), возобновление работы гостиниц (кроме хостелов) и спортзалов (бассейны остаются закрытыми). Метро обещают открыть 25 мая.
На утро 25 мая зафиксированы 259 новых случая заболевания коронавирусом, общее количество больных в Украине составляет 21 245.
КГГА опубликовала регламент выхода образовательных учреждений столицы из карантина и режим их работы до полной отмены ограничительных мер.
В регламенте прописаны порядок сбора информации о состоянии здоровья персонала и учащихся, условия посещения заведений, обязанности учителей, правила дезинфекции помещений и действия руководства учреждения в случае выявления больного коронавирусом.
В Украине по состоянию на 25 мая резко упал суточный показатель инфицированных – 259 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировали 21 245 случаев Сovid-19. 623 – летальных исходов, 7 234 человека вылечились.
Так, количество инфицированных коронавирусом уменьшается четвертый день. В пятницу — 442 случая, в субботу — 432, а воскресенье — 406.
За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 54 (всего 2623) случая заражения коронавирусом, среди них три медика. Один человек умер. В общем столице за этот период 59 летальных случаев.
Заболели:
26 женщин в возрасте от 21 до 81 года
22 мужчины от 23 до 81 года
3 девочки в возрасте 10, 11 и 16 лет и 3 мальчиков, которым 2,12 и 15 лет.
Госпитализация понадобилась 16 пациентам. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
— Мы начали в столице второй этап ослабления ограничений. И очень важно, насколько киевляне будут придерживаться элементарных правил. Очень важно не допустить обострения ситуации с распространением вируса, — отметил мэр Киева Виталий Кличко.