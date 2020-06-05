Пленарное заседание Верховной Рады 5 июня начнется с часа вопросов к правительству относительно деятельности Министерства внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

После этого депутаты планируют рассмотреть во втором чтении законопроект о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса, которые пострадали из-за коронавируса.

В первом чтении на рассмотрение предложено внесение изменений в закон Об образовании по привлечению частных инвесторов для решения проблемы дефицита мест в детских садах и школах.

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Также планируется рассматривать проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по созданию национального органа интеллектуальной собственности.

Возобновление работы Рады в режиме пленарных заседаний

Парламент начал работать в обычном режиме пленарных заседаний со 2 июня, поскольку новых случаев заболевания коронавирусом среди депутатов не обнаружили.

Уже 3 июня Рада приняла ряд важных документов. Одним из таких является закон о “ворах в законе”. В нем четко прописаны наказания за создание, руководство и участие в преступном сообществе, которые могут составить от 7 до 15 лет.