Верховная Рада приняла во втором чтении закон №2513 о “ворах в законе” (Внесение изменений в Уголовный кодекс об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом). За соответствующее решение проголосовали 236 нардепов.

Согласно закону, за создание преступного сообщества (объединение двух или более преступных организаций) и руководство им можно получить наказание от десяти до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Если же “вор в законе” создает, управляет или является участником преступной организации, то ему также грозит от двенадцати до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также закон определяет, как правильно понимать понятие “вор в законе”. Это человек, который благодаря авторитету и другим личным качествам оказывает преступное влияние и координирует преступную деятельность других.

Читайте: Криминальные авторитеты Украины. Как и по каким правилам живут воры в законе

Прописали в законе и то, как правильно понимать преступное влияние. Это действия лица, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям, способствует, побуждает, координирует или осуществляет иное воздействие на преступную деятельность, организует или непосредственно осуществляет распределение средств, имущества или других активов (доходов от них), направленных на обеспечение такой деятельности.

Кроме того, документ предусматривает, что создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

За участие в такой организации грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Закон о “ворах в законе” президент Владимир Зеленский внес еще в декабре 2019 года. Его определяли как неотложный, чтобы побороть типичную для стран бывшего СССР преступную среду, которая сформировалась в Украине.