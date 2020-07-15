Отель Днепр в центре Киева продали за более 1 млрд грн

Фонд государственного имущества Украины провел аукцион по продаже 100% пакета акций АО Отель Днепр.

Гостиница продана за 1 млрд 111 млн грн.

Объект выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн, но уже в первом туре торгов цена выросла почти в 10 раз — до 711 млн грн.

Во втором раунде была предложена цена в 1 млрд грн, в итоге конечная цена составила 1 млрд 111 млн грн. Это почти в 14 раз больше начальной цены.

Зеленский: Приватизацию мы начали с себя

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал приватизацию первого из пяти объектов ГУД, которые он определил для продажи своим указом в октябре прошлого года.

— Приватизацию мы начали с себя, — написал глава государства в Telegram.

По словам Зеленского, все средства от продажи гостиницы Днепр будут направлены в государственный бюджет.

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Что известно о новом владельце

ООО Смартленд, предложивший наибольшую цену за отель Днепр, зарегистрировано в Броварах Киевской области. Размер уставного фонда — 11,3 млн грн.

Основной вид деятельности — предоставление в аренду и эксплуатация недвижимости. Уполномоченное лицо — Максим Терещук (руководитель и подписант).

Приватизация в Украине

Украина уже провела через электронную систему ProZorro.Продажі почти восемь тысяч аукционов и продала имущества государства, органов местной власти и Фонда гарантирования вкладов на общую сумму около 2,7 млрд грн.