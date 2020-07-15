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Факти / Україна

За понад 1 млрд грн: готель Дніпро в центрі Києва продали

Фонд державного майна України провів аукціон з продажу 100% пакету акцій АТ Готель Дніпро.

Готель продано за 1 млрд 111 млн грн.

Об’єкт виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн, але вже у першому турі торгів ціна зросла майже в 10 разів – до 711 млн грн.

У другому раунді було запропоновано ціну в 1 млрд грн, в результаті кінцева ціна склала 1 млрд 111 млн грн. Це майже в 14 разів більше від початкової ціни.

Готель Дніпро в центрі Києва продали за понад 1 млрд грн

Зеленський: Приватизацію ми почали з себе

Президент України Володимир Зеленський привітав приватизацію першого з п’яти об’єктів ДУС, які він визначив для продажу своїм указом у жовтні минулого року.

– Приватизацію ми почали з себе, – написав глава держави у Telegram.

За словами Зеленського, усі кошти від продажу готелю Дніпро будуть спрямовані до державного бюджету.

Читайте: Ідеального рецепту приватизації ОПЗ немає – Горбуненко

Що відомо про нового власника

ТОВ Смартленд, який запропонував найбільшу ціну за готель Дніпро, зареєстровано в Броварах Київської області. Розмір статутного фонду – 11,3 млн грн.

Основний вид діяльності – надання в оренду та експлуатація нерухомого майна. Уповноважена особа – Максим Терещук (керівник і підписант).

Приватизація в Україні

Україна вже провела через електронну систему ProZorro.Продажі майже вісім тисяч аукціонів та продала майна держави, органів місцевої влади та Фонду гарантування вкладів на загальну суму близько 2,7 млрд грн.

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