Приватизация отеля Днепр обсуждается уже несколько недель. Сначала всех потрясла новость, что его приобрели за 1,11 млрд грн, хотя стартовая цена была 80,2 млн грн.

Долгое время ходили слухи о том, для чего приобрели отель Днепр. Победителем аукциона значилось ООО Смартленд, которое специализируется на предоставлении недвижимости в аренду.

Около недели приватизированный отель связывали с профессиональными игроками в покер и российским игорным магнатом Олегом Бойко.

Впоследствии оказалось, что отель приобрели украинские айтишники, чтобы сделать из него место для проведения киберспортивных событий.

Факты ICTV рассказывают, чего ждать от приватизации гостиницы Днепр и чем она поможет Украине.

Новые владельцы и их цель

23 июля основатель киберспортивной команды Natus Vincere, более известной как Na’Vi, Александр Кохановский сообщил о том, что вынужден приоткрыть завесу тайны и рассказать, кто же купил отель Днепр.

Оказалось, что он достался группе украинских IT-предпринимателей, которые планируют сделать из него киберспортивный отель, аналогов которому нет в мире.

А Смартленд — партнер проекта, который будет отвечать только за управление недвижимостью. Конечно, это не означает, что Днепр превратится в зону, в которой будет комфортно исключительно киберспортсменам и фанатам киберспорта.

В ней останутся такие привычные для туристов вещи, как фитнес-центры, бары, рестораны и тому подобное. Однако к ним добавятся:

номера для профессиональных киберспортсменов;

тренировочные зоны;

киберспортивная сцена;

зал для игроков.

Планировалось, что проект по развитию киберспортивной инфраструктуры в Украине начнется со строительства специальной арены, однако в покупке отеля увидели новую возможность.

Кохановский считает, что создание киберспортивного отеля, на что должно уйти около полутора-двух лет, станет позитивным событием для нашей страны.

— Вы знаете, что я всю жизнь представлял Украину в мире киберспорта. Это огромный мировой рынок и большие возможности для экономики страны, так что пришло время представить Украину миру киберспорта, — сказал основатель Na’Vi.

Кохановский почти всю свою жизнь занимается тем, что развивает киберспортивную культуру в Украине. Его самым успешным проектом стало создание украинской киберспортивной команды Natus Vincere, которая заявила о себе во многих дисциплинах.

Начинали Na’Vi с игры в Counter-Strike, которая и сейчас является популярной дисциплиной на киберспортивной арене. Но очень быстро команда расширилась и ее игроки начали выступать на профессиональных аренах по другим видеоиграм.

Сейчас же Na’Vi можно увидеть на чемпионатах по таким видеоиграм как Dota 2, Quake Champions, Rainbow Six Siege, PlayerUnknown’s Battlegrounds и Apex Legends.

Украинские команды не только выступают в известных турнирах, но и стабильно входят в тройку призеров. А в Dota 2 им долгое время не было равных.

Можно сказать наверняка, что киберспортивный отель создается со значительными перспективами. Но насколько полезным он будет для Украины?

Польза киберспорта и ожидания

Популярность киберспорта становится больше с каждым годом. Тогда как традиционные спортивные события имеют более или менее постоянную базу зрителей, количество людей, которые смотрят киберспортивные чемпионаты, растет ежегодно.

Да, это связано с тем, что киберспорт молодой и в нем появляются новые популярные дисциплины, которые лишь добавляют зрителей. Однако закрывать глаза на его успех в последнее время просто невозможно.

Кохановский называет киберспорт новым трендом в мире, поэтому и решил активно развивать его в Украине.

В 2019 году чемпионат мира по видеоигре League of Legends собрал аудиторию в более 100 млн зрителей, а его призовой фонд составил чуть меньше $9 млн. Речь идет не только о людях, которые смотрят прямые трансляции у себя дома.

Часто для финалов чемпионата мира арендуют целые стадионы, ведь желающих увидеть соревнования любимых команд вживую хватает. Например, в 2017 году на Intel Extreme Masters Katowice, который проводили в Польше, собралось около 173 тыс. зрителей.

Так что же киберспорт дает государству? Часто крупные чемпионаты собирают зрителей со всего мира, то есть они — туристы, которые хоть и приехали с определенной целью, но у них есть время, чтобы по меньшей мере прогуляться по городу, в котором проводят соревнования.

А это всегда дополнительный доход для бизнеса и, как следствие — наполнение бюджета страны. Да и не только это должно привлекать в развитии киберспорта в Украине.

Как заявлял Кохановский в интервью AIN.ua, отель Днепр после приватизации может стать и тем местом, где тренируются профессиональные команды. И речь идет не только об украинских киберспортсменах.

— Благодаря данному объекту и киберспортивной арене в центре мы можем предоставлять уникальные предложения для турнирных операторов и разработчиков видеоигр, которые будут выбирать Киев для крупных международных киберспортивных событий. Также создадим идеальные условия для тренировок команд. И что главное — в самом центре города. Наши тренировочные объекты будут использовать профессиональные команды из Америки, Европы, Азии и СНГ. Поэтому мы видим Днепр стратегическим объектом, который даст нам уникальные конкурентные преимущества и сильно поднимет маржинальность многих наших бизнесов, — рассказал он.

Чем больше чемпионатов по киберспорту будут проводить во всем мире, тем больше будет расти его аудитория. В конце 2019 года количество зрителей киберспортивных соревнований составляло 454 млн, а к 2023 году прогнозируют рост до 646 млн человек.

Расти будут также инвестиции в индустрию и доходы от нее. В 2017 году в киберспорт инвестировали около $490 млн, а уже в следующем году инвестиции выросли до $4,5 млрд. К 2022 году его доходность прогнозируют на уровне $1,5-1,8 млрд.

И запланированное преобразование отеля Днепр может сделать Украину большой частью этого мира.

Украина и киберспорт

Энтузиасты уже длительное время пытаются нанести Украину на киберспортивную карту и происходит это не без успехов. Можно сказать, что история киберспорта в нашей стране началась в 2001 году, когда состоялся отбор на World Cyber ​​Games.

Однако прошло немало времени до того, как интерес к киберспорту в Украине начал расти. Одной из причин для этого стал выход карты для видеоигры Warcraft 3, которая называлась Dota. Тогда в компьютерных клубах можно было увидеть многих людей, которые оттачивали умение в видеоигре, которая вскоре стала киберспортивной дисциплиной.

В 2011 году весь мир увидел, на что способны украинские игроки, когда Na’Vi победили на первом International по Dota 2, за что получили $1 млн призовых. С тех пор все больше и больше людей стали обращать внимание на команду Natus Vincere и киберспорт в Украине.

В 2012 году Киев принял Intel Extreme Masters, в 2017 году во Дворце Украина состоялся Kiev Major, на котором разыгрывался призовой фонд в $3 млн. В начале 2020 года состоялся WePlay! Bukovel Minor.

Последнее событие стало особенно интересным, ведь впервые велась трансляция на украинском языке.

И все больше компаний в Украине интересуются трансляцией подобных событий. А в США такая практика уже давно существует. ESPN даже транслирует чемпионаты по крупнейшим киберспортивным дисциплинам.

Даже без гостиницы Днепр наше государство искало пути для развития этой индустрии в стране. Так, на 2021 год Киев подал заявку на проведение International по Dota 2, однако еще не известно, станет ли эта мечта явью.

В общем приватизированный отель Днепр должен стать толчком для Украины в развитии киберспорта. Возможно мы увидим появление и других украинских команд, которые не будут уступать Na’Vi.

Вместе с этим будет развиваться и привлекательность государства для проведения различных чемпионатов и туризма. А с теми безумными темпами развития киберспорта, это непременно положительно скажется на экономике Украины.

Владислав Бомбела