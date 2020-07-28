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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Рай для киберспорта: как изменят приватизированный отель Днепр

Приватизация отеля Днепр обсуждается уже несколько недель. Сначала всех потрясла новость, что его приобрели за 1,11 млрд грн, хотя стартовая цена была 80,2 млн грн.

Долгое время ходили слухи о том, для чего приобрели отель Днепр. Победителем аукциона значилось ООО Смартленд, которое специализируется на предоставлении недвижимости в аренду.

Около недели приватизированный отель связывали с профессиональными игроками в покер и российским игорным магнатом Олегом Бойко.

Впоследствии оказалось, что отель приобрели украинские айтишники, чтобы сделать из него место для проведения киберспортивных событий.

Факты ICTV рассказывают, чего ждать от приватизации гостиницы Днепр и чем она поможет Украине.

Новые владельцы и их цель

23 июля основатель киберспортивной команды Natus Vincere, более известной как Na’Vi, Александр Кохановский сообщил о том, что вынужден приоткрыть завесу тайны и рассказать, кто же купил отель Днепр.

Оказалось, что он достался группе украинских IT-предпринимателей, которые планируют сделать из него киберспортивный отель, аналогов которому нет в мире.

А Смартленд — партнер проекта, который будет отвечать только за управление недвижимостью. Конечно, это не означает, что Днепр превратится в зону, в которой будет комфортно исключительно киберспортсменам и фанатам киберспорта.

Читайте: За более чем 1 млрд грн: отель Днепр в центре Киева продали Рай для киберспорта: как изменят приватизированный отель Днепр В 29 лет на пенсию. Как тренируются и сколько зарабатывают киберспортсмены в Украине

В ней останутся такие привычные для туристов вещи, как фитнес-центры, бары, рестораны и тому подобное. Однако к ним добавятся:

  • номера для профессиональных киберспортсменов;
  • тренировочные зоны;
  • киберспортивная сцена;
  • зал для игроков.

Планировалось, что проект по развитию киберспортивной инфраструктуры в Украине начнется со строительства специальной арены, однако в покупке отеля увидели новую возможность.

Кохановский считает, что создание киберспортивного отеля, на что должно уйти около полутора-двух лет, станет позитивным событием для нашей страны.

— Вы знаете, что я всю жизнь представлял Украину в мире киберспорта. Это огромный мировой рынок и большие возможности для экономики страны, так что пришло время представить Украину миру киберспорта, — сказал основатель Na’Vi.

Кохановский почти всю свою жизнь занимается тем, что развивает киберспортивную культуру в Украине. Его самым успешным проектом стало создание украинской киберспортивной команды Natus Vincere, которая заявила о себе во многих дисциплинах.

Начинали Na’Vi с игры в Counter-Strike, которая и сейчас является популярной дисциплиной на киберспортивной арене. Но очень быстро команда расширилась и ее игроки начали выступать на профессиональных аренах по другим видеоиграм.

Сейчас же Na’Vi можно увидеть на чемпионатах по таким видеоиграм как Dota 2, Quake Champions, Rainbow Six Siege, PlayerUnknown’s Battlegrounds и Apex Legends.

Украинские команды не только выступают в известных турнирах, но и стабильно входят в тройку призеров. А в Dota 2 им долгое время не было равных.

Можно сказать наверняка, что киберспортивный отель создается со значительными перспективами. Но насколько полезным он будет для Украины?

Польза киберспорта и ожидания

Популярность киберспорта становится больше с каждым годом. Тогда как традиционные спортивные события имеют более или менее постоянную базу зрителей, количество людей, которые смотрят киберспортивные чемпионаты, растет ежегодно.

Да, это связано с тем, что киберспорт молодой и в нем появляются новые популярные дисциплины, которые лишь добавляют зрителей. Однако закрывать глаза на его успех в последнее время просто невозможно.

Кохановский называет киберспорт новым трендом в мире, поэтому и решил активно развивать его в Украине.

В 2019 году чемпионат мира по видеоигре League of Legends собрал аудиторию в более 100 млн зрителей, а его призовой фонд составил чуть меньше $9 млн. Речь идет не только о людях, которые смотрят прямые трансляции у себя дома.

Часто для финалов чемпионата мира арендуют целые стадионы, ведь желающих увидеть соревнования любимых команд вживую хватает. Например, в 2017 году на Intel Extreme Masters Katowice, который проводили в Польше, собралось около 173 тыс. зрителей.

Так что же киберспорт дает государству? Часто крупные чемпионаты собирают зрителей со всего мира, то есть они — туристы, которые хоть и приехали с определенной целью, но у них есть время, чтобы по меньшей мере прогуляться по городу, в котором проводят соревнования.

А это всегда дополнительный доход для бизнеса и, как следствие — наполнение бюджета страны. Да и не только это должно привлекать в развитии киберспорта в Украине.

Как заявлял Кохановский в интервью AIN.ua, отель Днепр после приватизации может стать и тем местом, где тренируются профессиональные команды. И речь идет не только об украинских киберспортсменах.

— Благодаря данному объекту и киберспортивной арене в центре мы можем предоставлять уникальные предложения для турнирных операторов и разработчиков видеоигр, которые будут выбирать Киев для крупных международных киберспортивных событий. Также создадим идеальные условия для тренировок команд. И что главное — в самом центре города.

Наши тренировочные объекты будут использовать профессиональные команды из Америки, Европы, Азии и СНГ. Поэтому мы видим Днепр стратегическим объектом, который даст нам уникальные конкурентные преимущества и сильно поднимет маржинальность многих наших бизнесов, — рассказал он.

Чем больше чемпионатов по киберспорту будут проводить во всем мире, тем больше будет расти его аудитория. В конце 2019 года количество зрителей киберспортивных соревнований составляло 454 млн, а к 2023 году прогнозируют рост до 646 млн человек.

Кіберспорт

Расти будут также инвестиции в индустрию и доходы от нее. В 2017 году в киберспорт инвестировали около $490 млн, а уже в следующем году инвестиции выросли до $4,5 млрд. К 2022 году его доходность прогнозируют на уровне $1,5-1,8 млрд.

И запланированное преобразование отеля Днепр может сделать Украину большой частью этого мира.

Украина и киберспорт

Энтузиасты уже длительное время пытаются нанести Украину на киберспортивную карту и происходит это не без успехов. Можно сказать, что история киберспорта в нашей стране началась в 2001 году, когда состоялся отбор на World Cyber ​​Games.

Однако прошло немало времени до того, как интерес к киберспорту в Украине начал расти. Одной из причин для этого стал выход карты для видеоигры Warcraft 3, которая называлась Dota. Тогда в компьютерных клубах можно было увидеть многих людей, которые оттачивали умение в видеоигре, которая вскоре стала киберспортивной дисциплиной.

В 2011 году весь мир увидел, на что способны украинские игроки, когда Na’Vi победили на первом International по Dota 2, за что получили $1 млн призовых. С тех пор все больше и больше людей стали обращать внимание на команду Natus Vincere и киберспорт в Украине.

В 2012 году Киев принял Intel Extreme Masters, в 2017 году во Дворце Украина состоялся Kiev Major, на котором разыгрывался призовой фонд в $3 млн. В начале 2020 года состоялся WePlay! Bukovel Minor.

Последнее событие стало особенно интересным, ведь впервые велась трансляция на украинском языке.

И все больше компаний в Украине интересуются трансляцией подобных событий. А в США такая практика уже давно существует. ESPN даже транслирует чемпионаты по крупнейшим киберспортивным дисциплинам.

Даже без гостиницы Днепр наше государство искало пути для развития этой индустрии в стране. Так, на 2021 год Киев подал заявку на проведение International по Dota 2, однако еще не известно, станет ли эта мечта явью.

В общем приватизированный отель Днепр должен стать толчком для Украины в развитии киберспорта. Возможно мы увидим появление и других украинских команд, которые не будут уступать Na’Vi.

Вместе с этим будет развиваться и привлекательность государства для проведения различных чемпионатов и туризма. А с теми безумными темпами развития киберспорта, это непременно положительно скажется на экономике Украины.

Владислав Бомбела

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