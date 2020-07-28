Приватизація готелю Дніпро обговорюється вже кілька тижнів. Спочатку всіх вразила новина, що його придбали за 1,11 млрд грн, хоча стартова ціна була 80,2 млн грн.

Тривалий час спекулювали щодо того, для чого ж придбали готель Дніпро. Переможцем аукціону значилося ТОВ Смартленд, яке спеціалізується на наданні нерухомості в оренду.

Близько тижня приватизований готель пов’язували з професійними гравцями в покер та російським гральним магнатом Олегом Бойко.

Згодом виявилося, що готель придбали українські айтішники, щоб зробити з нього місце для проведення кіберспортивних подій.

Факти ICTV розповідають, чого чекати від приватизації готелю Дніпро і чим вона допоможе Україні.

Нові власники і їхня ціль

23 липня засновник кіберспортивної команди Natus Vincere, більш відомої як Na’Vi, Олександр Кохановський повідомив про те, що вимушений підняти завісу таємниці і розповісти, хто ж купив готель Дніпро.

Виявилося, що він дістався групі українських IT-підприємців, які планують зробити з нього кіберспортивний готель, аналогів якому немає у світі.

А Смартленд – партнер проекту, який відповідатиме лише за управління нерухомістю. Звичайно, це не означатиме, що Дніпро перетвориться на зону, в якій буде комфортно виключно кіберспортсменам та фанатам кіберспорту.

В ній залишаться такі звичні для туристів речі, як фітнес-центри, бари, ресторани тощо. Однак до них додадуться:

номери для професійних кіберспортсменів;

тренувальні зони;

кіберспортивна сцена;

зал для гравців.

Планувалося, що проект з розбудови кіберспортивної інфраструктури в Україні розпочнеться з будівництва спеціальної арени, однак у купівлі готелю побачили нову можливість.

Кохановський вважає, що створення кіберспортивного готелю, на що має піти близько півтора-двох років, стане позитивною подією для нашої країни.

– Ви знаєте, що я все життя презентував Україну в світі кіберспорту. Це величезний світовий ринок і великі можливості для економіки нашої країни, тому прийшов час презентувати Україну світові кіберспорту, – сказав засновник Na’Vi.

Кохановський майже все своє життя займається тим, що розвиває кіберспортивну культуру в Україні. Його найуспішнішим проектом стало створення української кіберспортивної команди Natus Vincere, яка заявила про себе у багатьох дисциплінах.

Починали Na’Vi з гри в Counter-Strike, яка і нині є популярною дисципліною на кіберспортивній арені. Але дуже швидко команда розширилася і її гравці почали виступати на професійних аренах з інших відеоігор.

Нині ж Na’Vi можна побачити на чемпіонатах з таких відеоігор як Dota 2, Quake Champions, Rainbow Six Siege, PlayerUnknown’s Battlegrounds та Apex Legends.

Українські команди не лише виступають на відомих турнірах, але й стабільно входять до трійки призерів. А в Dota 2 їм тривалий час не було рівних.

Можна сказати напевне, що кіберспортивний готель створюється зі значними перспективами. Але наскільки корисним він буде для України?

Користь кіберспорту і очікування

Популярність кіберспорту стає більшою з кожним роком. Тоді як традиційні спортивні події мають більш-менш сталу базу глядачів, кількість людей, які дивляться кіберспортивні чемпіонати, зростає щороку.

Так, це пов’язано з тим, що кіберспорт молодий і в ньому з’являються нові популярні дисципліни, які лиш додають глядачів. Однак закривати очі на його успіх останнім часом просто неможливо.

Кохановський називає кіберспорт новим трендом у світі, тому й вирішив активно розвивати його в Україні.

У 2019 році чемпіонат світу з відеогри League of Legends зібрав аудиторію в понад 100 млн глядачів, а його призовий фонд склав трохи менше $9 млн. Йдеться не лише про людей, які дивляться прямі трансляцію у себе вдома.

Часто для фіналів чемпіонату світу орендують цілі стадіони, адже охочих побачити змагання улюблених команд наживо вистачає. Наприклад, у 2017 році на Intel Extreme Masters Katowice, який проводили у Польщі, зібралося близько 173 тис. глядачів.

Так що ж кіберспорт дає державі? Часто великі чемпіонати збирають глядачів з усього світу, тобто вони – туристи, які хоч і приїхали з певною метою, але мають час, щоб щонайменше прогулятися містом, в якому проводять змагання.

А це завжди додатковий прибуток для бізнесу і, як наслідок – наповнення бюджету країни. Та й не лише це має приваблювати у розвитку кіберспорту в Україні.

Як заявляв Кохановський в інтерв’ю AIN.ua, готель Дніпро після приватизації може стати і тим місцем, де тренуються професійні команди. І йдеться не лише про українських кіберспортсменів.

– Завдяки даному об’єкту і кіберспортивній арені в центрі ми можемо надавати унікальні пропозиції для турнірних операторів і розробників відеоігор, які вибиратимуть Київ для великих міжнародних кіберспортивних подій. Також створимо ідеальні умови для тренувань команд. І що головне – в самому центрі міста. Наші тренувальні об’єкти використовуватимуть професійні команди з Америки, Європи, Азії та СНД. Тому ми бачимо Дніпро стратегічним об’єктом, який дасть нам унікальні конкурентні переваги і сильно підніме маржинальність багатьох наших бізнесів, – розповів він.

Чим більше чемпіонатів з кіберспорту проводитимуть у всьому світі, тим більше зростатиме його аудиторія. Наприкінці 2019 року кількість глядачів кіберспортивних змагань становила 454 млн, а до 2023 року прогнозують зростання до 646 млн людей.

Зростатимуть також інвестиції в індустрію і доходи від неї. В 2017 році в кіберспорт інвестували близько $490 млн, а вже наступного року інвестиції зросли до $4,5 млрд. До 2022 року його дохідність прогнозують на рівні $1,5-1,8 млрд.

І заплановане перетворення готелю Дніпро може зробити Україною великою частиною цього світу.

Україна і кіберспорт

Ентузіасти вже тривалий час намагаються нанести Україну на кіберспортивну мапу і відбувається це не без успіхів. Можна сказати, що історія кіберспорту в нашій державі почалася у 2001 році, коли відбувся відбір на World Cyber Games.

Однак пройшло чимало часу до того, як цікавість кіберспортом в Україні почала зростати. Однією з причин для цього став вихід карти для відеогри Warcraft 3, яка називалася Dota. Тоді у комп’ютерних клубах можна було побачити багатьох людей, які відточували вміння у відеогрі, яка невдовзі стала кіберспортивною дисципліною.

В 2011 році весь світ побачив, на що здатні українські гравці, коли Na’Vi перемогли на першому International з Dota 2, за що отримали $1 млн призових. З того часу все більше і більше людей почали звертати увагу на команду Natus Vincere та кіберспорт в Україні.

У 2012 році Київ прийняв Intel Extreme Masters, в 2017 році у Палаці Україна відбувся Kiev Major, на якому розігрувався призовий фонд у $3 млн. На початку 2020 року відбувся WePlay! Bukovel Minor.

Остання подія стала особливо цікавою, адже вперше велася трансляція українською мовою.

І все більше компаній в Україні цікавляться трансляцією подібних подій. А в США така практика вже давно існує. ESPN навіть транслює чемпіонати з найбільших кіберспортивних дисциплін.

Навіть без готелю Дніпро наша держава шукала шляхи для розвитку цієї індустрії в країні. Так, на 2021 рік Київ подав заявку на проведення International з Dota 2, однак ще не відомо, чи стане ця мрія реальністю.

Загалом приватизований готель Дніпро має стати новим поштовхом для України у розвитку кіберспорту. Можливо ми побачимо появу й інших українських команд, які не поступатимуться Na’Vi.

Разом з цим розвиватиметься і привабливість держави для проведення різноманітних чемпіонатів і туризму. А з тими шаленими темпами розвитку кіберспорту, це неодмінно позитивно позначиться на економіці України.

Владислав Бомбела