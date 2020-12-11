Минобразования запустило платформу Всеукраинская школа онлайн

Всеукраинская школа онлайн официально заработала в Украине.

Об этом во время брифинга сообщил в.и.о министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

— Платформа должна стать неизменным помощником для учеников, учителей и родителей, заинтересованных в образовательном процессе, — отметил чиновник.

Сергей Шкарлет подчеркнул, что Всеукраинская школа онлайн для учеников 5-11 классов понадобится не только на время карантина, но и для популяризации украинского образования.

В то же время отмечается, что использование платформы не является обязательным для школ, а скорее носит рекомендательный характер.

Всеукраинская школа онлайн

Платформа Всеукраинская школа онлайн — это комплексный сборник ресурсов для учеников 5-11 классов, который позволяет проходить учебную программу дистанционно.

По состоянию на 11 декабря, когда состоялся официальный запуск ВШО, платформа насчитывает 18 школьных предметов и 200 уроков: в ближайшее время эту цифру увеличат до 800 уроков.

Кроме видеоуроков, платформа предлагает тесты и материалы для самоподготовки (домашних заданий).

Функционал для учителей пока находится на стадии разработки: пользоваться ВШО педагоги смогут уже в январе 2021 года.