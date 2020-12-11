Міносвіти запустило платформу Всеукраїнська школа онлайн

Всеукраїнська школа онлайн офіційно запрацювала в Україні.

Про це під час брифінгу повідомив т. в. о міністра освіти та науки України Сергій Шкарлет.

– Платформа має стати незмінним помічником учнів, вчителів та батьків, які зацікавлені в освітньому процесі, – зазначив урядовець.

Сергій Шкарлет підкреслив, що Всеукраїнська школа онлайн для учнів 5-11 класів знадобиться не лише на час карантину, а й для популяризації української освіти.

Водночас зазначається, що платформа не є обов’язковою для шкіл, а її використання має рекомендаційний характер.

Всеукраїнська школа онлайн

Платформа Всеукраїнська школа онлайн – це комплексний збірник для учнів 5-11 класів, який дозволяє проходити навчальну програму дистанційно.

Станом на 11 грудня, коли відбувся офіційний запуск ВШО, платформа налічує 18 шкільних предметів та 200 уроків: найближчим часом цю цифру збільшать до 800 уроків.

Окрім відеоуроків, платформа пропонує тести та матеріали для самопідготовки (домашніх завдань).

Функціонал для вчителів поки що перебуває на стадії розробки: користуватися ВШО освітяни зможуть вже в січні 2021 року.