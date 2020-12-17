Пандемия коронавируса в 2020 году стала разрушительной не только с точки зрения сложившегося порядка жизни и смерти сотен тысяч людей, но и с точки зрения влияния на мировую экономику.

В Украине национальная валюта в течение года то оставалась стабильной, то испытывала значительные колебания. Ведь курс доллара и евро то резко рос, то так же резко падал. В то же время в Минэкономики прогнозируют, что в 2021 году в Украине валюта может стоить 28,6 грн за $1.

Между тем аналитики Oxford Economics предполагают, что среднегодовой курс доллара в 2021 году будет на уровне 28,4 грн за $1. В Международном валютном фонде ожидают стоимость в пределах 28,12 грн.

Факты ICTV пообщались с экономическими экспертами и выяснили, каким же будет курс доллара в 2021 году.

По словам кандидата экономических наук Александра Хмелевского, гривна в 2021 году будет обесцениваться. Ожидается, что это может привести к тому, что курс доллара составит 30 грн за $1.

Однако эксперт объясняет, что обесценивание гривны будет иметь благоприятное воздействие на экспортеров и будет определенным стимулом для экспортных отраслей украинской экономики.

Инвестиционный аналитик Вадим Бардась дает более оптимистичный прогноз. По его словам, в 2021 году рост курса доллара в Украине будет сдерживать увеличение экспорта товаров и услуг, восстановление спроса нерезидентов по покупке государственных ценных бумаг и предоставление кредитов международными финансовыми организациями.

— Однако против гривны будут высокие размеры платежей по внешнему долгу страны, поскольку правительству и НБУ нужно выплатить $7,5 млрд займов и процентов по ним, а также значительный дефицит государственных финансовых фондов — более 300 млрд грн, — добавляет эксперт.

Учитывая такую ​​ситуацию, гривна сохранит действующие позиции или даже укрепится, если финансирование МФО будет больше $4-5 млрд. Поэтому, согласно прогнозу аналитика, ожидается, что курс может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.

Экономист Алексей Кущ отмечает, что на курс доллара в Украине будут влиять, как негативные, так и позитивные факторы. К положительным, по словам эксперта, принадлежит общее восстановление экономики.

— Однако будут и негативные факторы влияния. Ведь то же восстановление экономики — это, прежде всего, рост импорта. Кроме того, цены на энергоносители в 2021 году будут заметно выше, чем в 2020-м. А поскольку мы импортируем почти всю линию энергетических товаров — от угля до газа и нефти — это также будет влиять на курс, — объясняет аналитик.

Несмотря на это, эксперт также прогнозирует, что курс доллара в Украине в 2021 году может колебаться в пределах 27-29 грн за $1. Но вместе с тем добавляет, если в этом году критическим показателем была стоимость 28,5 грн за $1, то в 2021 она может составлять немного больше 29 грн.

Однако Алексей Кущ убеждает, что это может не помешать гривне укрепиться к лету 2021 года до уровня 27 грн/1$. Этому также будет способствовать восстановление пирамиды ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа, — Ред.).

15 декабря Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2021 год. В главной смете страны среднегодовой курс доллара на следующий год составляет 29,1 грн за $1.