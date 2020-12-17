Пандемія коронавірусу у 2020 році стала руйнівною не тільки з точки зору усталеного порядку життя і смерті сотень тисяч людей, а ще й з точки зору впливу на світову економіку.

В Україні національна валюта впродовж року то залишалася стабільною, то зазнавала значних коливань. Адже курс долара і євро то різко зростав, то так само різко падав. Водночас у Мінекономіки прогнозують, що у 2021 році в Україні валюта може коштувати 28,6 грн за $1.

Тим часом аналітики Oxford Economics припускають, що середньорічний курс долара у 2021 році буде на рівні 28,4 грн за $1. У Міжнародному валютному фонді очікують вартість у межах 28,12 грн.

Факти ICTV поспілкувалися з економічними експертами і з’ясували, яким же буде курс долара у 2021 році.

За словами кандидата економічних наук Олександра Хмелевського, гривня у 2021 році знецінюватиметься. Очікується, що це може призвести до того, що курс долара становитиме 30 грн за $1.

Однак експерт пояснює, що знецінення гривні матиме сприятливий вплив на експортерів і буде певним стимулом для експортних галузей української економіки.

Інвестиційний аналітик Вадим Бардась дає дещо оптимістичніший прогноз. За його словами, у 2021 році зростання курсу долара в Україні стримуватиме збільшення експорту товарів та послуг, відновлення попиту нерезидентів щодо купівлі державних цінних паперів та надання кредитів міжнародними фінансовими організаціями.

– Однак проти гривні будуть високі розміри платежів зовнішнього боргу країни, оскільки уряду та НБУ потрібно виплатити $7,5 млрд позик та відсотків за ними, і значний дефіцит державних фінансових фондів – понад 300 млрд грн, – додає експерт.

Враховуючи таку ситуацію, гривня збереже наявні позиції або навіть укріпиться, якщо фінансування МФО буде більшим за $4-5 млрд. Тому, згідно з прогнозом аналітика, очікується, що курс може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1.

Економіст Олексій Кущ зазначає, що на курс долара в Україні впливатимуть як негативні, так і позитивні чинники. До позитивних, за словами експерта, належить загальне відновлення економіки.

– Однак будуть і негативні фактори впливу. Адже те ж відновлення економіки – це, передусім, зростання імпорту. Крім того, ціни на енергоносії у 2021 році будуть помітно вищими, ніж у 2020-му. А оскільки ми імпортуємо майже всю лінію енергетичних товарів – від вугілля до газу і нафти – це також впливатиме на курс, – пояснює аналітик.

Попри це експерт також прогнозує, що курс долара в Україні у 2021 році може коливатися в межах 27-29 грн за $1. Але водночас додає, якщо цьогоріч критичним показником була вартість 28,5 грн за $1, то у 2021 вона може становити трохи більше 29 грн.

Однак Олексій Кущ переконує, що це може не завадити гривні зміцнитися до літа 2021 року до рівня 27 грн/1$. Цьому сприятиме відновлення піраміди ОВДП (облігації внутрішньої державної позики – Ред.).

15 грудня Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2021 рік. У головному кошторисі країни середньорічний курс долара на наступний рік становить 29,1 грн за $1.