PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Хотелось бы минимальных ограничений: каким Степанов видит карантин в Украине летом

Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что ситуация с коронавирусом в 2021 году будет не такой тяжелой, как в 2020-м.

Также он хотел бы, чтобы уже к лету карантин был практически отменен. Однако минимальные ограничения все же планируют оставить.

— Наверное, мы оставим какие-то минимальные ограничения, в частности ношение маски в закрытых помещениях. Не думаю, что это вызывает у кого-то сильное возмущение. На улице можно без маски. Хотелось бы свести карантин до минимума, — объяснил министр.

Читайте
Надеюсь, что в апреле-мае покончим с карантином - Максим Степанов

Сейчас в Украине действует локдаун, который завершается 24 января. После этого в стране начнет действовать адаптивный карантин.

Среди прочего, будут запрещены массовые мероприятия с участием более 20 человек, плановые госпитализации в больницах, работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры.

Во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что такие ограничения продлятся до 31 марта.

Источник: Страна

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка