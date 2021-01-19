Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что ситуация с коронавирусом в 2021 году будет не такой тяжелой, как в 2020-м.

Также он хотел бы, чтобы уже к лету карантин был практически отменен. Однако минимальные ограничения все же планируют оставить.

— Наверное, мы оставим какие-то минимальные ограничения, в частности ношение маски в закрытых помещениях. Не думаю, что это вызывает у кого-то сильное возмущение. На улице можно без маски. Хотелось бы свести карантин до минимума, — объяснил министр.

Сейчас в Украине действует локдаун, который завершается 24 января. После этого в стране начнет действовать адаптивный карантин.

Среди прочего, будут запрещены массовые мероприятия с участием более 20 человек, плановые госпитализации в больницах, работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры.

Во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что такие ограничения продлятся до 31 марта.