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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Хотілося б мінімальних обмежень: яким Степанов бачить карантин в Україні влітку

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сподівається, що ситуація з коронавірусом у 2021 році буде не такою важкою, як у 2020-му.

Також він хотів би, щоб вже до літа карантин був практично скасований. Однак мінімальні обмеження все ж планують залишити. 

– Напевно, ми залишимо якісь мінімальні обмеження, зокрема носіння маски в закритих приміщеннях. Не думаю, що це викликає у когось сильне обурення. На вулиці можна без маски. Хотілося б звести карантинні обмеження до мінімуму, – пояснив міністр.

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Наразі в Україні діє локдаун, який завершується 24 січня. Після цього в країні почне діяти адаптивний карантин.

Серед іншого, будуть заборонені масові заходи за участі більше ніж 20 осіб, планові госпіталізації в лікарнях, робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури.

Під час засідання Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що такі обмеження триватимуть до 31 березня.

Джерело: Страна

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