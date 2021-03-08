В больницах сейчас находятся 25 украинцев, пострадавших в результате ДТП в Польше 6 марта. В ближайшее время врачи не планируют их выписывать.

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

Он отметил, что родственники опознали уже четырех из пяти погибших украинцев. Родственники пятой жертвы выехали в город Перемышль.

По словам Павлюка, если прокуратура предоставит все подтверждающие документы о смерти граждан Украины, тогда транспортировать тела в Украину можно уже с 9 марта.

ДТП в Польше

ДТП в Польше с украинцами произошло ночью 6 марта за 30 км от границы с Украиной. Автобус Познань — Херсон, в котором находились 57 украинцнв, перевернулся во время съезда с автомагистрали в пункт обслуживания пассажиров. Пять человек погибли на месте происшествия, еще 35 человек госпитализировали.

7 марта 24 пассажира, травмы которых оказались незначительными, отправились автобусом в Украину. Два человека вернулись к своим семьям, которые находятся в Польше.

8 марта водителю украинского автобуса предъявили обвинения в непредумышленном доведении до катастрофы. Из-за этой трагедии ему грозит лишение свободы до восьми лет.

Фото: PAP