У лікарнях наразі перебувають 25 українців, які постраждали внаслідок ДТП у Польщі 6 березня. Найближчим часом лікарі не планують їх виписувати.

Про це повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.

Він зазначив, що родичі упізнали вже чотирьох із п’яти загиблих українців. Родичі п’ятої жертви виїхали до міста Перемишля.

За словами Павлюка, якщо прокуратура надасть усі підтверджувальні документи про смерть громадян України, тоді транспортувати тіла в Україну можна вже з 9 березня.

ДТП у Польщі

ДТП у Польщі з українцями сталося вночі 6 березня за 30 км від кордону з Україною. Автобус Познань – Херсон, в якому перебували 57 українців та двоє водіїв, перекинувся під час з’їзду з автомагістралі. П’ятеро осіб загинули на місці події, ще 35 людей госпіталізували.

7 березня 24 пасажири, травми яких виявилися незначними, вирушили автобусом до України. Ще двоє людей повернулися до своїх сімей, які перебувають у Польщі.

8 березня водію українського автобуса висунули звинувачення у ненавмисному доведенні до катастрофи. За цю трагедію йому загрожує позбавлення волі до восьми років.

Фото: PAP