Госавиаслужба выдала сертификат эксплуатанта новом украинском лоукост-перевозчику Bees Airline. Теперь авиакомпания имеет право на полеты.

Один из самолетов лоукостера уже находится в Украине. Это Boeing 737-800 с регистрацией UR-UBB 2010 года выпуска, ранее принадлежавший компании МАУ.

18 марта этот авиалайнер выполнит чартерный рейс на линии Киев-Шарм-эль-Шейх, а с 19 марта — на линии Киев-Марса Алам.

Второй борт авиакомпании тоже Boeing 737-800 2010 года выпуска с регистрацией UR-UBA сейчас находится на перекрашивании в Европе и прибудет в Украину после нанесения новой ливрее.

Оба авиалайнеры имеют 189 возможных пассажирских мест. Такого же компоновка самолета этого типа использует ирландский лоукостер Ryanair.

В мае Bees Airline планирует получить еще два воздушных судна и расширить флот до четырех авиалайнеров.

В Киеве базовым аэропортом авиаперевозчика будут Жуляны. В Bees Airline планируют работу как чартерных рейсов так и регулярных.

Что известно о ценах и тарифах Bees Airline?

Какими будут цены на билеты в авиакомпании пока не известно. В Bees Airline отмечают, что сначала планируется выполнение чартерных программ, а затем к сети добавят регулярные маршруты.

Первым чартерным направлением авиакомпании будет Египет, а в апреле в авиакомпании планируют открыть рейсы в Кению.

Однако, в авиакомпании уже обнародовали тарифы:

Тариф Economy Light : одно место ручной клади размером 55х40х23 см и весом 7 кг, багаж за доплату и никакой гибкости;

: одно место ручной клади размером 55х40х23 см и весом 7 кг, багаж за доплату и никакой гибкости; Тариф Economy Smart : одно место ручной клади размером 55х40х23 см и весом 7 кг, одно место багажа до 23 кг (32 кг за доплату), не более 158 см в сумме трех измерений, а также возможность изменения даты вылета за €50;

: одно место ручной клади размером 55х40х23 см и весом 7 кг, одно место багажа до 23 кг (32 кг за доплату), не более 158 см в сумме трех измерений, а также возможность изменения даты вылета за €50; Тариф Economy Flex: одно место ручной клади размером 55х40х23 см и весом 7 кг, одно место багажа до 23 кг (32 кг за доплату), не более 158 см в сумме трех измерений, а также возможность бесплатной смены даты вылета, возврат билета за €50.

Также в авиакомпании сообщили, что регистрация на рейсы будет бесплатной и будет осуществляться на стойке регистрации в аэропорту. Начинается за два часа и заканчивается за 45 минут до вылета рейса.

Какой размер ручной клади?

Разрешается бесплатно взять ручную кладь размером 55x40x23см и весом 7 кг.

Дополнительно пассажир имеет право бесплатно перевозить следующие предметы: женская и мужская сумка или ноутбук, пальто или куртка, питание для ребенка, необходимое во время полета (не более 5 кг размером 40х30х20см), одна упаковка товаров Duty Free (помещены в специальный герметичный полиэтиленовый пакет с квитанцией).

Отмечается, что за дополнительную единицу ручной клади придется доплатить €25.

В салоне самолета Bees Airline разрешено перевозить только собак, кошек или птиц, как зарегистрированный багаж — только собак и кошек. Этот вопрос необходимо согласовать с авиакомпанией, а стоимость провоза животных в салоне самолета или багажном отсеке стоит €40.

Факты ICTV подготовили обзор правил и требований, которые предъявляет к ручной клади авиакомпания Ryanair.