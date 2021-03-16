Украина впервые примет участие в международных соревнованиях Warrior games (Игры воинов) для ветеранов и военнослужащих, которые происходят в США.

40 украинских ветеранов будут соревноваться с командами США, Канады, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Грузии, Дании.

– С нетерпением жду встречи с теми, кто пройдет национальный отбор и попадет в команду Украины, – написал президент Владимир Зеленский в Twitter.

Україна вперше візьме участь у міжнародних змаганнях @warriorgames у США для ветеранів та військовослужбовців. 40 наших воїнів змагатимуться з командами зі ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????. З нетерпінням чекаю на зустріч із тими, хто пройде національний відбір і потрапить до команди ????????. pic.twitter.com/IyoQ9UIp3v — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2021

Триумф украинцев на Играх непокоренных

Три года назад украинцы триумфовали на Играх непокоренных, получив 20 медалей, семь из которых – золотые.

Играм непокоренных положил начало в 2014 году британский принц Гарри. В соревнованиях принимают участие военные и ветераны с ограниченными физическими возможностями стран-членов НАТО и стратегических партнеров Альянса.

Источник: Владимир Зеленский

Фото: Минобороны