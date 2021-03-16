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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

С нетерпением жду встречи: Зеленский анонсировал участие Украины в Играх воинов

Украина впервые примет участие в международных соревнованиях Warrior games (Игры воинов) для ветеранов и военнослужащих, которые происходят в США.

С нетерпением жду встречи: Зеленский анонсировал участие Украины в Играх воинов

40 украинских ветеранов будут соревноваться с командами США, Канады, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Грузии, Дании.

– С нетерпением жду встречи с теми, кто пройдет национальный отбор и попадет в команду Украины, – написал президент Владимир Зеленский в Twitter.

Триумф украинцев на Играх непокоренных

Три года назад украинцы триумфовали на Играх непокоренных, получив 20 медалей, семь из которых – золотые.

Играм непокоренных положил начало в 2014 году британский принц Гарри. В соревнованиях принимают участие военные и ветераны с ограниченными физическими возможностями стран-членов НАТО и стратегических партнеров Альянса.

Источник: Владимир Зеленский

Фото: Минобороны

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