Взяли 20 медалей – триумф Украины на Играх непокоренных

С 20 медалями, 7 из которых – золотые, вернулась украинская команда из Игр непокоренных.

В международных соревнованиях, начатых 4 года назад британским принцем Гарри, принимают участие военные и ветераны с ограниченными физическими возможностями стран-членов НАТО и стратегических партнеров Альянса.

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Особенно плодотворным для сборной Украины выдался последний соревновательный день, когда наши военные выиграли сразу 7 наград: 4 золотые и 3 серебряные.

В общем у нас 5 командное место.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Украина завоевала первую медаль.

Опубликовано Октябрь, 29 в 19:48



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