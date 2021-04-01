Британский штамм Covid-19 есть во всех областях, южноафриканский в двух — Степанов

Новый штамм коронавируса южноафриканского образца зафиксировали уже в двух украинских регионах.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава Минздрава Максим Степанов. О каких именно регионах идет речь, он не уточнял.

В то же время британский штамм распространился во всех областях Украины.

— Для нас сейчас главное — соблюдение правил эпидбезопасности, потому что британский штамм сейчас распространен по всей территории Украины. Более того, у нас в двух областях зафиксирован и южноафриканский штамм.

Максим Степанов отметил, что новые штаммы коронавируса намного агрессивнее предыдущих, а еще они чаще поражают молодежь.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 1 апреля коронавирус в Украине обнаружили еще у 17 569 человек. Общее количество случаев достигло 1,69 млн.

В стране снова возросло количество новых больных: второй день подряд статистика фиксирует суточные рекорды по смертности.

За прошедшие сутки от Covid-осложнений умер 421 человек, с начала пандемии — уже 33 246.