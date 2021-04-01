Британський штам Covid-19 є в усіх областях, південноафриканський у двох – Степанов

Новий штам коронавірусу південноафриканського зразка зафіксували вже у двох українських регіонах.

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив голова МОЗ Максим Степанов. Про які саме регіони йдеться, він не уточняв.

Натомість британський штам поширився в усіх областях України.

– Для нас зараз головне – дотримання правил епідбезопасності, тому що британський штам зараз поширений по всій території України. Більш того, у нас в двох областях зафіксовано і південноафриканський штам.

Максим Степанов зауважив, що нові штами коронавірусу є набагато агресивнішими за попередні, а ще вони частіше вражають молодь.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 1 квітня коронавірус в Україні виявили ще у 17 569 осіб. Загальна кількість випадків сягнула 1,69 млн.

У країні знову зросла кількість нових хворих: другий день поспіль статистика фіксує добові рекорди зі смертності.

Минулої доби від Covid-ускладнень померла 421 людина, з початку пандемії – вже 33 246.