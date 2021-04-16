Украина и ее вооруженные силы значительно отличаются от того, что было в 2014 году. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

По ее словам, Украина стала более боеспособной, чем когда-либо с 2014 года. США обеспокоены активностью российских войск возле украинских границ и будут помогать защищаться от агрессии России.

— Наша работа направлена ​​на то, чтобы превратить ВСУ на силы, которые являются оперативно совместимыми со стандартами НАТО.

Также временная поверенная в делах США подчеркнула, что США могут рассмотреть вариант увеличения присутствия своих военных в Украине.

— Мы постоянно оцениваем ситуацию и делаем оценку потребностей с украинской стороны. На постоянной основе в Украине находится 160 военных американского континента. И если по нашим оценкам потребности изменятся, мы этот вопрос рассмотрим.

Интервью Кристины Квин

Ранее Кристина Квин дала эксклюзивное интервью Фактам ICTV. Временная поверенная в делах США подчеркнула, что администрация Джо Байдена демонстрирует приверженность Украине.

Квин добавила, что конфликт на Донбассе невозможно решить без честной позиции России. Подробное интервью Кристины Квин смотрите в материале.