Украина и ее вооруженные силы значительно отличаются от того, что было в 2014 году. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
По ее словам, Украина стала более боеспособной, чем когда-либо с 2014 года. США обеспокоены активностью российских войск возле украинских границ и будут помогать защищаться от агрессии России.
— Наша работа направлена на то, чтобы превратить ВСУ на силы, которые являются оперативно совместимыми со стандартами НАТО.
Также временная поверенная в делах США подчеркнула, что США могут рассмотреть вариант увеличения присутствия своих военных в Украине.
— Мы постоянно оцениваем ситуацию и делаем оценку потребностей с украинской стороны. На постоянной основе в Украине находится 160 военных американского континента. И если по нашим оценкам потребности изменятся, мы этот вопрос рассмотрим.
Интервью Кристины Квин
Ранее Кристина Квин дала эксклюзивное интервью Фактам ICTV. Временная поверенная в делах США подчеркнула, что администрация Джо Байдена демонстрирует приверженность Украине.
Квин добавила, что конфликт на Донбассе невозможно решить без честной позиции России. Подробное интервью Кристины Квин смотрите в материале.