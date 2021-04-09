Без честной позиции РФ прогресса на Донбассе не будет: эксклюзивное интервью Квин

США поддерживают Украину в конфликте с Российской Федерацией. Об этом в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала временно поверенная в делах США Кристина Квин.

Она подчеркнула, что администрация Джо Байдена демонстрирует приверженность Украине. Это можно было наблюдать во время первого телефонного разговора между Байденом и Владимиром Зеленским, который состоялся накануне.

— Мы очень рады, что состоялся первый диалог между президентами. Прошел он в теплой и дружественной атмосфере. Лидеры довольно долго разговаривали, а это значит, что администрация Байдена демонстрирует приверженность Украине.

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О возможном посредничестве США в конфликте между Украиной и Россией Кристина Квин заявила, что США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. Однако по ее словам, нужно еще много работать, чтобы воцарился мир.

— Проблема с мирным процессом на Донбассе — это Россия. Какой бы ни был формат — нормандский или минский, без честной и конструктивной позиции РФ не будет прогресса.

Также Квин подчеркнула, что после Революции достоинства США особенно поддерживают жажду Украины к демократии и свободе. С тех пор они предоставили $4,5 млрд финансовой помощи.

США отреагировали на активизацию войск РФ

После сообщения о взимании российских войск к границе Украины Государственный департамент США выразил обеспокоенность и осудил действия России. Госдеп требует от РФ объяснений по поводу ситуации.

Представитель Пентагона призвал Россию прекратить огонь и снизить уровень напряжения.

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