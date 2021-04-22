В Украину надо приглашать не Путина, а союзников — Гройсман

В Украину нужно приглашать верных партнеров и тех, кто поддерживает нашу страну, а не врага Владимира Путина, который стоит у наших ворот и готов принести боль и страдания.

Об этом сказал лидер партии Украинская стратегия Гройсмана Владимир Гройсман в эфире украинского телеканала.

— Путин — вероломный враг Украины, который стоит у наших ворот. Нельзя открывать ворота, предлагать, чтобы он зашел на нашу территорию и кого-то к чему-то вдохновлял. Он может только подорвать Украину и принести нам боль и страдания, — объяснил Гройсман.

По его словам, в страну нужно приглашать только союзников и друзей, а именно — президента США Джо Байдена, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Ведь чиновник уверяет, что они должны именно на нашей территории выразить свою позицию поддержки Украины и ее территориальной целостности.

В то же время Гройсман отметил, что военная угроза со стороны России — реальная. Поэтому украинской власти надо производить адекватные решения относительно возможной реакции.

— Отдельно надо поблагодарить Байдена, который занимает четкую и жесткую позицию. Но Кремль заявлений не слышит. Поэтому надо продолжать четкую санкционную политику, — добавил он.

По мнению чиновника, США и ЕС должны одновременно вводить одинаковые санкции против РФ, которая вторглась в Украину и оккупировала полуостров Крым.

Также Гройсман отметил, что в Европе должны занять четкую позицию по такому российскому энергетическому оружию, как Северный поток-2.

По словам политика, Россия через газотранспортный проект хочет ввести в зависимость Евросоюз и уничтожить украинскую стабильную газотранспортную систему.

— Надо сделать все, чтобы лидеры цивилизованного мира приехали в Украину. Здесь нечего делать варварам и нашему врагу. Над этим надо начать работать, — отметил Гройсман.

Недавно Владимир Гройсман уже призвал Байдена, Меркель и Макрона приехать в Украину из-за агрессии РФ.

По его мнению, именно таким образом мировые лидеры смогут выразить свою поддержку украинцам и показать сопротивление российской агрессии.

Источник: Эспрессо