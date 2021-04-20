Правительство должно предоставить конкретные решения на случай активной фазы агрессии РФ — Гройсман

Лидер политической партии Украинская стратегия Гройсмана Владимир Гройсман призвал украинских политиков независимо от политической принадлежности сплотиться вокруг угроз российской агрессии и прекратить публично политизировать вопросы обороны.

В то же время нужно требовать непосредственно от правительства конкретных решений — финансовых, бюджетных, промышленных — на случай активной фазы российской агрессии. Об этом политик сказал в эфире Свободы слова на ICTV.

— Мы видим концентрацию сил РФ на наших границах. Это реальная угроза вторжения. И в такой ситуации должен быть свой механизм финансового обеспечения (армии). Активные боевые действия — это другой порядок использования средств, которые, между прочим, в бюджете не заложены. И это вызов, — заявил Гройсман.

Также он напомнил, что по состоянию на середину апреля Украина до сих пор не имеет утвержденного государственного оборонного заказа.

Но вместо того, чтобы собраться в узком кругу, в закрытом режиме и выработать нужные стране решения, украинские политики позволяют себе не только обсуждать в эфире свои позиции по вооружению, но и выносят нередко противоречивые мнения в публичную плоскость.

— Понятно, что дискуссии должны быть, но точно не о боеприпасах. Вот мы уже месяц обсуждаем, что нет ГОЗа. Но если такая новость становится публичной, должно собраться правительство и в закрытом режиме выработать все решения. К сожалению, и здесь такой же беспорядок, как с вакцинацией, — подчеркнул он.

Кроме того, политик обратил внимание, что руководство Украины постоянно призывает мир к единению против российской агрессии. И оно так же призвало руководителей США, Германии, Франции приехать в Украину и показать здесь, на украинской земле, поддержку нашему государству.

Но кроме призывов к консолидации мира, консолидированной и сплоченной должна быть и Украина, убежден Владимир Гройсман.

Именно поэтому он призвал чиновников, представителей военных кругов собраться на отдельное заседание Совета национальной безопасности или в другом формате и проговорить все вопросы в закрытом режиме. Тогда, по его мнению, многие разговоры отпадут сами собой.

Накануне Владимир Гройсман призвал президента США Джо Байдена, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона приехать в Украину из-за агрессии РФ.

Он убежден, что таким образом мировые лидеры могут выразить Украине свою поддержку и вместе показать то сопротивление российской агрессии, которое будет невозможно преодолеть.