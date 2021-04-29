До Пасхи 2021 осталось совсем немного времени. Это значит, пора задуматься о праздничной выпечке.

Некоторые украинские хозяйки выпекают паски самостоятельно, другие же предпочитают покупать или заказывать пасхальные кексы и пряники.

Во время карантина нет возможности ходить по магазинам и выбирать самую свежую и вкусную паску.

В связи с этим Факты ICTV подготовили материал о том, где можно выбрать и купить праздничную паску онлайн.

Традиционные паски от Киевхлеба

В этом году Киевхлеб радует жителей столицы чрезвычайно вкусной выпечкой, а также многообразием пасхальных кексов и пряников.

В ассортименте кекс Пасха с сухофруктами и орехами весом 1 кг и Паска Софиевская со сгущенкой, изюмом и цукатами.

— Заказы принимаются с 12 апреля по 26 апреля включительно. Доставка по Украине с 22 апреля по 28 включительно. Заказывайте сладкое настроение, не выходя из дома, — уточняют в Киевхлебе.

Пасхальные чизкейки и капкейки от киевских кондитерских

Информацию о киевских кондитерских, которые могут порадовать праздничной выпечкой, можно найти в Google. Так, одна из них предлагает пасхальные чизкейки с сырами рикотта и филадельфия, а также творожную паску.

Другая же компания готова радовать киевлян пасхальными пряниками, капкейками и даже тортами. Цена на пряники и капкейки стартует от 25 грн, традиционная паска весом 500 г стоит 250 грн, а целый торт весом 1 кг – 400 грн.

Веган-паски от Instagram-кулинаров

Заказать праздничную паску онлайн можно у киевских хозяек, которые, совмещая хобби и заработок, пекут на дому и удивляют ассортиментом. Найти их можно в Instagram.

Например, есть предложения от фитнес-кондитеров, которые приготовят не только вкусные, но и полезные паски. В ассортименте традиционная дрожжевая, ванильная бездрожжевая и веган-паска весом от 350 до 500 г.

Другая же хозяйка предлагает классические паски с белым и черным изюмом весом 500 г за 230 грн, творожные паски весом 900 г стоят 320 грн. Детские пасочки с зайкой весом 400 г будут стоить около 270 грн, поскольку для такой выпечки нужны дополнительные составляющие.

Выпечка в упаковке на Rozetka

Можно заказать итальянскую выпечку в упаковке через интернет. На сайте Rozetka представлены десятки предложений панеттоне с цукатами и сухофруктами.

Кекс пасхальный с изюмом и орехом весом 400 г будет стоить 130 грн, а итальянский панеттоне с цукатами и изюмом весом 750 г – 455 грн.

Как приготовить паску

Для тех, кто не хочет покупать пасхальные куличи в магазине, но и не тратить много времени на их приготовление, подойдет простой и легкий рецепт на Пасху 2021.

Факты ICTV опубликовали легкий рецепт паски, для которого понадобится всего лишь десяток ингредиентов. Ваши родные будут в восторге от этой выпечки.