Слава Баранский попал в скандал: подробности и все, что нужно знать

Маркетинговый директор одного из стартапов торгово-промышленной группы Fozzy Group Слава Баранский попал в скандал.
Накануне он побывал на концерте российского рэпера Басты, который в свое время выступал в оккупированном Крыму, и одобрительно высказался о его выступлении, выставив в сториз в Instagram фото с подписью:
— Красава Баста! Сельскую тупость победит только город, игнорирующий ценности села.
После этого появилось еще несколько историй с подписями: Почему большинство постсоветских стран нормально развиваются, а Украине достались только достоинство и европейские ценности.
Позже в сети выложили другие скриншоты из соцсети Славы Баранского, где он написал: Зачем вам Моргенштерн, если есть сельская Плине кача?
Реакция Fozzy Group на инцидент
Как только скриншоты выложили в сеть, Славу Баранского называли директором по маркетингу группы Fozzy. Но в компании эту информацию опровергли и заявили, что он присоединился к команде четыре месяца назад и был маркетинг-директором одного из стартапов группы.
Решение о дальнейшем сотрудничестве с Баранским примут после детального изучения всех фактов. Сейчас Fozzy Group отстранила его от должности на период служебного расследования.
— Fozzy Group и все бизнесы группы являются безусловно проукраинскими. Мы поддерживаем государственный суверенитет и работаем на развитие нашей страны. Мы понимаем, чем вызвано возмущение, и как группа компаний не разделяем такие высказывания, — объяснили в компании.
Что говорит Баранский
Слава Баранский отметил, что его высказывания в Instagran были для круга друзей и знакомых, которые знают его проукраинскую позицию и знают контекст, в котором было написано каждое сообщение.
Он признал, что эти посты были грубыми и циничными. Также Баранский добавил, что из-за своей позиции относительно украинского Крыма, а затем и относительно Донбасса в 2014-м году он даже потерял работу.
— Мне хочется передать контекст ситуации, что это были высказывания — грубые и циничные — для круга друзей и знакомых, которые знают меня, знают мою проукраинскую позицию и знают контекст, в котором писалось каждое сообщение. Вижу и для них я перегнул палку.
Когда я писал о вышиванках, понимаю, в это теперь сложно поверить, но идея заключалась в том, что мне хотелось бы, чтобы Украина, используя свои мощные символы, двигалась вперед, наполняла их новыми смыслами, создавала из таких элементов новую историю, — отметил он в Facebook.
Реакция сети
Решением Fozzy Group отстранить Славу Баранского от должности на период проведения служебного расследования довольны не все. Пользователи не понимают, что компания собирается выяснять.
Некоторые граждане также отмечают, что до окончательного увольнения Баранского с Fozzy Group даже ничего не будут покупать в сети магазинов группы.
В целом пользователи придерживаются единой позиции и требуют немедленно уволить Славу Баранского.
Фото: LINKEDIN