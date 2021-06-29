Слава Баранский попал в скандал: подробности и все, что нужно знать

Маркетинговый директор одного из стартапов торгово-промышленной группы Fozzy Group Слава Баранский попал в скандал.

Накануне он побывал на концерте российского рэпера Басты, который в свое время выступал в оккупированном Крыму, и одобрительно высказался о его выступлении, выставив в сториз в Instagram фото с подписью:

— Красава Баста! Сельскую тупость победит только город, игнорирующий ценности села.

После этого появилось еще несколько историй с подписями: Почему большинство постсоветских стран нормально развиваются, а Украине достались только достоинство и европейские ценности.

Позже в сети выложили другие скриншоты из соцсети Славы Баранского, где он написал: Зачем вам Моргенштерн, если есть сельская Плине кача?

Реакция Fozzy Group на инцидент

Как только скриншоты выложили в сеть, Славу Баранского называли директором по маркетингу группы Fozzy. Но в компании эту информацию опровергли и заявили, что он присоединился к команде четыре месяца назад и был маркетинг-директором одного из стартапов группы.

Решение о дальнейшем сотрудничестве с Баранским примут после детального изучения всех фактов. Сейчас Fozzy Group отстранила его от должности на период служебного расследования.

— Fozzy Group и все бизнесы группы являются безусловно проукраинскими. Мы поддерживаем государственный суверенитет и работаем на развитие нашей страны. Мы понимаем, чем вызвано возмущение, и как группа компаний не разделяем такие высказывания, — объяснили в компании.

Что говорит Баранский

Слава Баранский отметил, что его высказывания в Instagran были для круга друзей и знакомых, которые знают его проукраинскую позицию и знают контекст, в котором было написано каждое сообщение.

Он признал, что эти посты были грубыми и циничными. Также Баранский добавил, что из-за своей позиции относительно украинского Крыма, а затем и относительно Донбасса в 2014-м году он даже потерял работу.

— Мне хочется передать контекст ситуации, что это были высказывания — грубые и циничные — для круга друзей и знакомых, которые знают меня, знают мою проукраинскую позицию и знают контекст, в котором писалось каждое сообщение. Вижу и для них я перегнул палку. Когда я писал о вышиванках, понимаю, в это теперь сложно поверить, но идея заключалась в том, что мне хотелось бы, чтобы Украина, используя свои мощные символы, двигалась вперед, наполняла их новыми смыслами, создавала из таких элементов новую историю, — отметил он в Facebook.

Реакция сети

Решением Fozzy Group отстранить Славу Баранского от должности на период проведения служебного расследования довольны не все. Пользователи не понимают, что компания собирается выяснять.

Баста красава и сельская тупость: что известно о скандале вокруг Fozzy Group и Баранского / 3 фотографии

Некоторые граждане также отмечают, что до окончательного увольнения Баранского с Fozzy Group даже ничего не будут покупать в сети магазинов группы.

В целом пользователи придерживаются единой позиции и требуют немедленно уволить Славу Баранского.

Фото: LINKEDIN