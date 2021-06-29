Слава Баранський потрапив у скандал: подробиці і все, що потрібно знати

Маркетинговий директор одного зі стартапів торгово-промислової групи Fozzy Group Слава Баранський потрапив у скандал.

Напередодні він побував на концерті російського репера Басти, який свого часу виступав в окупованому Криму, і схвально висловився про його виступ, виставивши у сторіз в Instagram фото з підписом:

– Красава Баста! Сільську тупість переможе тільки місто, яке ігнорує цінності села.

Після цього з’явилося ще кілька історій з підписами Чому більшість пострадянських країн нормально розвиваються. А Україні дісталися лише гідність та європейські цінності.

Пізніше у мережі виклали інші скріншоти з соцмережі Слави Баранського, де він написав: Навіщо вам Моргенштерн, якщо є сільська Плине кача?

Реакція Fozzy Group на інцидент

Щойно дописи виклали в мережу, Славу Баранського називали директором з маркетингу групи Fozzy. Але в компанії цю інформацію спростували і заявили, що він долучився до команди чотири місяці тому і був маркетинг-директором одного зі стартапів групи.

Рішення про подальшу співпрацю з Баранським ухвалять після детального вивчення всіх фактів. Наразі Fozzy Group відсторонила його з посади на період службового розслідування.

– Fozzy Group і всі бізнеси групи є безумовно проукраїнськими. Ми підтримуємо державний суверенітет і працюємо на розвиток нашої країни. Ми розуміємо, чим викликане обурення, і як група компаній не поділяємо такі висловлювання, – пояснили у компанії.

Що говорить Баранський

Слава Баранський зазначив, що його висловлювання в Instagran були для кола друзів і знайомих, які знають його проукраїнську позицію і знають контекст, в якому було написане кожне повідомлення.

Він визнав, що ці дописи були грубими і цинічними. Також Баранський додав, що через свою позицію щодо українського Криму, а потім і щодо Донбасу у 2014-му році він навіть втратив роботу.

– Мені хочеться передати контекст ситуації, що це були висловлювання – грубі і цинічні – для кола друзів і знайомих, які знають мене, знають мою проукраїнську позицію і знають контекст, в якому писалося кожне повідомлення. Бачу і для них я перегнув палицю. Коли я писав про вишиванки, розумію, в це тепер складно повірити, але ідея полягала в тому, що мені хотілося б, щоб Україна, використовуючи свої потужні символи, рухалася вперед, наповнювала їх новими сенсами, створювала з таких елементів нову історію, – зазначив він у Facebook.

Реакція мережі

Рішенням Fozzy Group відсторонити Славу баранського з посади на період проведення службового розслідування задоволені не всі. Користувачі не розуміють, що компанія збирається з’ясовувати.

Баста красава і сільська тупість: що відомо про скандал довкола Fozzy Group і Баранського / 3 фотографии

Деякі громадяни також зазначають, що до остаточного звільнення Баранського з Fozzy Group навіть нічого не купуватимуть в мережі магазинів групи.

Загалом користувачі дотримуються єдиної позиції і вимагають негайно звільнити Славу Баранського.

Фото: LINKEDIN