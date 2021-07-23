Побережье Азовского моря заполнило множество медуз, как только не называли это безумное зрелище — и медузное смузи, и кисель. Поэтому туристический сезон на Азовском море едва не закончился крахом.

Смельчаков нырнуть немного, потому что даже короткий контакт с этим чудом природы оставляет на теле неприятный след с раздражением.

Иногда последствия такой встречи могут быть плачевными, возникает тошнота, повышенная температура и это сигналы, которые не стоит игнорировать.

Следует немедленно обращаться к врачам. Только за июль Бердянские медики насчитали уже полтора десятка “медузных” пациентов.

— Укусы на верхних, нижних конечностях, туловище и бывают укусы слизистой оболочки глаз. Сразу нужно промыть место укуса водой. Морской водой. Все это желательно смыть и тупым каким-то предметом снять слизь из кожи, — рассказывает терапевт хирургического отделения Бердянской центральной больницы Евгений Руденко.

В Кирилловке отдыхающая из Киева провалилась в яму с мертвыми медузами, которую заботливо присыпали песком.

Женщина в соцсети пожаловалась, что вытаскивать ее из жгучего плена пришлось четырем мужчинам.

Опасные животные в море имеют все шансы испортить тысячи отпусков, Поэтому владельцы баз отдыха и сами туристы начали действовать решительно и установили сетки.

Но медузы особо не мешали, когда в море упал электрический столб и морских жителей ударило током. Тогда гору мертвых медуз выбросило на берег.

Специалисты лишь разводят руками, бороться с этим стихийным природным явлением нет смысла.

Медузы мигрируют из Черного моря в более теплое — Азовское. Для них здесь просто идеальное питание.

Но и люди не сдаются и выбрасывают медуз на берег.

Справиться с наплывом медуз не могли ни ученые, ни разнообразные самодельные преграды, однако помогла сама природа. Например, сегодня в Бердянске немного снизилась температура, изменилось направление ветра и чудо — в море медуз значительно меньше.

Фото: Думская