Узбережжя Азовського моря заполонила безліч медуз. Як тільки не називали це шалене видовище – і медузне смузі, і кисіль. Відтак туристичний сезон на Азовському морі мало не закінчився крахом.

Відчайдухів пірнати небагато, бо навіть короткий контакт із цим дивом природи залишає на тілі неприємний слід із подразненням.

Інколи наслідки такої зустрічі можуть бути плачевними, виникає нудота, підвищена температура. І це – сигнали, які не варто ігнорувати.

Слід негайно звертатися до лікарів. Лише за липень бердянські медики нарахували вже півтора десятка “медузних” пацієнтів.

– Укуси на верхніх, нижніх кінцівках, тулуб, і бувають укуси слизової оболонки очей. Відразу потрібно промити місце укусу водою. Морською водою. Все це бажано змити, і тупим якимось предметом зняти слиз із шкіри, – розповідає терапевт хірургічного відділення Бердянської центральної лікарні Євген Руденко.

У Кирилівці відпочивальниця з Києва провалилася в яму із мертвими медузами, яку турботливо присипали піском.

Жінка в соцмережі поскаржилася, що витягати її з пекучого полону довелося чотирьом чоловікам.

Небезпечні тварини у морі мають усі шанси зіпсувати тисячі відпусток, тож власники баз відпочинку і самі туристи почали діяти рішуче та встановили сітки.

Але медузи особливо на це не заважали, коли ж це у море впав електричний стовп і морських жителів вразило струмом. Тоді гору мертвих медуз викинуло на берег.

Фахівці лише розводять руками – боротися із цим стихійним природним явищем немає сенсу.

Медузи мігрують із Чорного моря у більш тепле – Азовське. Для них тут просто ідеальне харчування.

Але й люди не здаються – і викидають медуз на берег.

Впоратись із навалою медуз не могли ані вчені, ані різноманітні саморобні перепони, однак допомогла сама природа. Наприклад, сьогодні в Бердянську трохи знизилась температура, змінився напрямок вітру, і диво – в морі медуз значно поменшало.

Фото: Думская