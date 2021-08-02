Саммит Крымская платформа: участники и все, что нужно знать

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его заместитель Эмине Джапарова на всеукраинском форуме Украина 30. Имидж Украины, представляя мероприятия ко Дню Независимости, анонсировали саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа.

Задача Крымской платформы — вновь поднять тему Крыма и не дать “припудрить” и замолчать ее так, как это делает РФ сегодня.

По словам заместителя министра, 29 стран примут участие в Крымской платформе.

— Мы знаем, что эта цифра еще будет расти. Будут все ведущие государства-партнеры Украины в Европе и Северной Америке, а также государства из-за границ трансатлантического региона, — добавил Дмитрий Кулеба.

Джапарова сообщила, что саммит Крымской платформы пройдет на территории КВЦ Парковый в Киеве и завершится подписанием важного документа.

Саммит завершится подписанием амбициозного документа, — подчеркнула Джапарова.

Она добавила, что документ фактически очертит и кодифицирует политику непризнания оккупации Крыма Россией, четко укажет, кем является Российская Федерация, какой вред она несет в Крыму и какие последствия ее ожидают.

Что касается наполнения мероприятия, оно включит интерактивную часть, чтобы посетители смогли “прочувствовать Крым” и проблемы полуострова.

На саммите представят ряд выставочных объектов и произведения искусства.

В рамках мероприятия состоится и дискуссионная платформа, на которой будут подняты вопросы деоккупации полуострова и прав крымско-татарского народа.

Презентуя мероприятия платформы, Кулеба сообщил, что, кроме основного заседания при участии глав делегаций, пройдут четыре тематических панели для предметного разговора о дальнейших шагах. В частности, о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризации Азово-Черноморского региона, о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие и о возобновлении прав крымско-татарского народа.

Декларация, которую примут на саммите, будет открытой для присоединения других стран.

— Саммит пройдет, но те государства, которые по той или иной причине не смогли принять в нем участия, будут присоединяться к декларации, к тем принципам и шагам, которые она предусматривает, — пояснил министр.

Фото: МИД