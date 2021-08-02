Саміт Кримська платформа: учасники та все, що потрібно знати

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та його заступниця Еміне Джапарова на всеукраїнському форумі Україна 30. Імідж України, розповідаючи про заходи до Дня Незалежності, анонсували саміт Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.

Завдання Кримської платформи – знову підняти тему Криму і не дати “припудрити” та замовчати її так, як це робить РФ сьогодні.

За словами заступника міністра, 29 країн візьмуть участь у Кримській платформі.

– Ми знаємо, що ця цифра іще ростиме. Будуть всі провідні держави-партнери України в Європі та Північній Америці, а також держави з-за меж трансатлантичного регіону, – сказав Дмитро Кулеба.

Джапарова повідомила, що саміт Кримської платформи відбудеться на території КВЦ Парковий у Києві і завершиться підписанням важливого документа.

– Саміт завершиться підписанням амбітного документа, – наголосила Джапарова.

Вона додала, що документ фактично окреслить і кодифікує політику невизнання окупації Криму Росією, чітко вкаже, ким є Російська Федерація, якої шкоди вона завдає в Криму і якими для неї будуть наслідки.

Стосовно наповнення заходу, він включатиме інтерактивну частину, щоб відвідувачі змогли “відчути Крим” і проблеми півострова.

На саміті презентують ряд виставкових та мистецьких об’єктів.

Також на заході відбудеться дискусійна платформа, на якій розглядатимуть питання щодо деокупації та прав кримсько-татарського народу.

Представляючи заходи платформи, Кулеба розповів, що, окрім основного засідання за участю глав делегацій, пройдуть чотири тематичні панелі для предметної розмови щодо подальших кроків. Зокрема, про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток і про відновлення прав кримсько-татарського народу.

Декларація, яку ухвалять на саміті, буде відкритою для приєднання інших країн.

– Саміт пройде, але ті держави, які з тієї або іншої причини не змогли взяти в ньому участь, будуть приєднуватися до декларації, до тих принципів і кроків, які вона передбачає, – пояснив міністр.

Фото: МЗС