Киевские таможенники во время выборочного таможенного контроля в аэропорту Киев (Жуляны) обнаружили 16 часов Rolex разных моделей.

Дорогие хронометры были в рюкзаке 43-летнего гражданина Литвы, прибывшего авиарейсом из Вильнюса.

Все часы были в фирменных коробках, имели соответствующий номер и серию модели, сертификаты и TAX документы с указанием их стоимости.

Некоторые модели были украшены драгоценными камнями.

В соответствии с имеющимися чеками стоимость часов колеблется от €4 750 до €11 500. Всего они стоят более 4 млн грн (около €130 тыс.).

Мужчина объяснил, что скупал часы по всей Европе. До начала таможенного контроля не обращался за разъяснением таможенных правил и консультацией, письменную таможенную декларацию не заполнял.

Проходил таможенный контроль по упрощенной системе Зеленый коридор, чем засвидетельствовал, что не имеет при себе предметов, обязательных к декларированию, и тех, что являются объектами налогообложения.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил и передали часы на ответственное хранение в кассу таможни.

В Жулянах у иностранца изъяли 16 часов Rolex на 4 млн грн / 4 фотографии

Теперь иностранцу нужно либо оплатить предусмотренные платежи за товар, либо вывезти его за пределы Украины.

Источник: Киевская таможня

Фото: Киевская таможня