Киевские таможенники во время выборочного таможенного контроля в аэропорту Киев (Жуляны) обнаружили 16 часов Rolex разных моделей.
Дорогие хронометры были в рюкзаке 43-летнего гражданина Литвы, прибывшего авиарейсом из Вильнюса.
Все часы были в фирменных коробках, имели соответствующий номер и серию модели, сертификаты и TAX документы с указанием их стоимости.
Некоторые модели были украшены драгоценными камнями.
В соответствии с имеющимися чеками стоимость часов колеблется от €4 750 до €11 500. Всего они стоят более 4 млн грн (около €130 тыс.).
Мужчина объяснил, что скупал часы по всей Европе. До начала таможенного контроля не обращался за разъяснением таможенных правил и консультацией, письменную таможенную декларацию не заполнял.
Проходил таможенный контроль по упрощенной системе Зеленый коридор, чем засвидетельствовал, что не имеет при себе предметов, обязательных к декларированию, и тех, что являются объектами налогообложения.
Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил и передали часы на ответственное хранение в кассу таможни.
Теперь иностранцу нужно либо оплатить предусмотренные платежи за товар, либо вывезти его за пределы Украины.
Источник: Киевская таможня
Фото: Киевская таможня