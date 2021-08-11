Київські митники під час вибіркового митного контролю в аеропорту Київ (Жуляни) виявили 16 годинників Rolex різних моделей.

Дорогі хронометри були в наплічнику 43-річного громадянина Литви, який прибув авіарейсом із Вільнюса.

Кожен годинник був у фірмовій коробці, мав відповідний номер та серію моделі, сертифікати та TAX документи із зазначенням їхньої вартості.

Деякі моделі були оздоблені коштовним камінням.

Відповідно до наявних чеків вартість годинників коливається від €4 750 до €11 500. Загалом вони коштують понад 4 млн грн (близько €130 тис.).

Чоловік пояснив, що скуповував годинники по всій Європі. До початку митного контролю не звертався за роз’ясненням митних правил та консультацією, письмову митну декларацію не заповнював.

Проходив митний контроль за спрощеною системою Зелений коридор, чим засвідчив, що не має при собі предметів, обов’язкових до декларування, та тих, що є об’єктами оподаткування.

Митники склали протокол про порушення митних правил та передали годинники на відповідальне зберігання до каси митниці.

У Жулянах в іноземця вилучили 16 годинників Rolex на 4 млн грн / 4 фотографии

Тепер іноземцеві потрібно або сплатити передбачені платежі за товар, або вивезти його за межі України.

Джерело: Київська митниця

Фото: Київська митниця