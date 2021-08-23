Празднование 30-й годовщины независимости Украины в 2021 году начнется еще с 22 августа. За это время во всей стране состоится более 150 торжественных мероприятий.

Факты ICTV подготовили афишу на День Независимости 2021, чтобы ни одно мероприятие не осталось без вашего внимания.

День Независимости 2021 – афиша мероприятий на 24 августа

Военный парад

Утром, 24 августа, состоится военный парад ко Дню Независимости 2021. В этом году торжества организуют сразу на трех локациях — в Киеве на улице Крещатик, на Днепре, а также в Одессе.

Над рекой Днепр, а также над Черным морем в Одессе запланирован проход кораблей и пролет авиации.

В Киеве также организуют артиллерийский салют с острова Труханов. Завершится военный парад ко Дню Независимости пролетом боевых самолетов, запуском сигнальных ракет и распылением дыма сине-желтых цветов.

Концерт на НСК Олимпийский

На День Независимости 2021 вечером состоится концерт на НСК Олимпийский. Для зрителей выступят эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

На концерте будут звучать уже всем известные композиции, которые вошли в историю, а также хиты будущего.

Организаторы обещают большие экраны, световое и дрон-шоу.

Выступление Андреа Боччели

По случаю Дня Независимости в Киеве также состоится концерт известного итальянского певца Андреа Бочелли. Он начнется в 17.00 на площади Конституции.

Кроме него, на сцену выйдут украинские оперные исполнительницы Людмила Монастырская и Тамара Калинкина, хор им. Веревки, поп-певица Тина Кароль и Джамала — победительница Евровидения 2016.

Все полученные средства с концерта Бочелли планируют потратить на создание музея Ивана Марчука — украинского художника.

Фестиваль Мандруй Україною

Фестиваль Мандруй Україною — это выставка туристических маршрутов и промыслов каждого региона.

Мероприятие продлится с 22 по 24 августа включительно. Локация — Музей Пирогово, Национальный музей народной архитектуры и быта Украины.

Программа фестиваля предусматривает:

мастер-классы;

представления главных туристических маршрутов Украины;

выставки;

ярмарки;

продукцию всех регионов;

дегустации блюд, зоны с едой;

фото-зоны;

развлечения для детей.

Билет для взрослых будет стоить 80 грн, для детей — 40 грн.

Марш непокоренных во Львове

24 августа в 9.00 во Львове состоится Марш непокоренных ко Дню Независимости Украины. Его участники пройдут по маршруту от Лычаковского кладбища к мемориалу Героям Небесной Сотни.

Концерт С Украиной в сердце в Одессе

24 августа в 19.00 на Потемкинской лестнице в Одессе состоится концерт под открытым небом. Для жителей и гостей города выступят украинские electro-folk группы ONUKA и НАОНИ.

Фестиваль Be healthy. Здоровый ты — здоровый город в Днепре

24 августа в сквере Прибрежный состоится фестиваль Be healthy. Здоровый ты — здоровый город. Он продлится с 10.00 до 22.00. Специальный гость — Дмитрий Карпачев.

На мероприятии гостей ждут бесплатные консультации ведущих специалистов, выступления федераций спорта и клубов города, полезный фудкорт. На фестивале также установят рекорд Украины — из суши выложат флаг длиной 15 м.

Более подробный перечень мероприятий к 30-й годовщине независимости Украины можно найти на цифровой карте событий.

Национальная платформа охватывает праздничные события во всех областях Украины.

На карте содержится вся необходимая информация о каждом мероприятии, времени его проведения и месте.

Найти интересующее вас событие можно благодаря функционалу поиска по локации и дате.