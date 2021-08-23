Празднование 30-й годовщины независимости Украины в 2021 году начнется еще с 22 августа. За это время во всей стране состоится более 150 торжественных мероприятий.
Факты ICTV подготовили афишу на День Независимости 2021, чтобы ни одно мероприятие не осталось без вашего внимания.
День Независимости 2021 – афиша мероприятий на 24 августа
Военный парад
Утром, 24 августа, состоится военный парад ко Дню Независимости 2021. В этом году торжества организуют сразу на трех локациях — в Киеве на улице Крещатик, на Днепре, а также в Одессе.
Над рекой Днепр, а также над Черным морем в Одессе запланирован проход кораблей и пролет авиации.
В Киеве также организуют артиллерийский салют с острова Труханов. Завершится военный парад ко Дню Независимости пролетом боевых самолетов, запуском сигнальных ракет и распылением дыма сине-желтых цветов.
Концерт на НСК Олимпийский
На День Независимости 2021 вечером состоится концерт на НСК Олимпийский. Для зрителей выступят эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.
На концерте будут звучать уже всем известные композиции, которые вошли в историю, а также хиты будущего.
Организаторы обещают большие экраны, световое и дрон-шоу.
Выступление Андреа Боччели
По случаю Дня Независимости в Киеве также состоится концерт известного итальянского певца Андреа Бочелли. Он начнется в 17.00 на площади Конституции.
Кроме него, на сцену выйдут украинские оперные исполнительницы Людмила Монастырская и Тамара Калинкина, хор им. Веревки, поп-певица Тина Кароль и Джамала — победительница Евровидения 2016.
Все полученные средства с концерта Бочелли планируют потратить на создание музея Ивана Марчука — украинского художника.
Фестиваль Мандруй Україною
Фестиваль Мандруй Україною — это выставка туристических маршрутов и промыслов каждого региона.
Мероприятие продлится с 22 по 24 августа включительно. Локация — Музей Пирогово, Национальный музей народной архитектуры и быта Украины.
Программа фестиваля предусматривает:
- мастер-классы;
- представления главных туристических маршрутов Украины;
- выставки;
- ярмарки;
- продукцию всех регионов;
- дегустации блюд, зоны с едой;
- фото-зоны;
- развлечения для детей.
Билет для взрослых будет стоить 80 грн, для детей — 40 грн.
Марш непокоренных во Львове
24 августа в 9.00 во Львове состоится Марш непокоренных ко Дню Независимости Украины. Его участники пройдут по маршруту от Лычаковского кладбища к мемориалу Героям Небесной Сотни.
Концерт С Украиной в сердце в Одессе
24 августа в 19.00 на Потемкинской лестнице в Одессе состоится концерт под открытым небом. Для жителей и гостей города выступят украинские electro-folk группы ONUKA и НАОНИ.
Фестиваль Be healthy. Здоровый ты — здоровый город в Днепре
24 августа в сквере Прибрежный состоится фестиваль Be healthy. Здоровый ты — здоровый город. Он продлится с 10.00 до 22.00. Специальный гость — Дмитрий Карпачев.
На мероприятии гостей ждут бесплатные консультации ведущих специалистов, выступления федераций спорта и клубов города, полезный фудкорт. На фестивале также установят рекорд Украины — из суши выложат флаг длиной 15 м.
Более подробный перечень мероприятий к 30-й годовщине независимости Украины можно найти на цифровой карте событий.
Национальная платформа охватывает праздничные события во всех областях Украины.
На карте содержится вся необходимая информация о каждом мероприятии, времени его проведения и месте.
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