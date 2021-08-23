24 августа украинцы будут отмечать один из важнейших праздников в истории — День Независимости Украины 2021. По случаю 30-летия независимости организуют масштабный военный парад в Киеве.

Парад ко Дню Независимости Украины 2021 года пройдет с участием военной авиации, вооружения, техники и непосредственно военных.

Факты ICTV собрали афишу парада в Киеве ко Дню Независимости, чтобы знать, на каких локациях будут проходить торжественные мероприятия.

Афиша парада ко Дню Независимости Украины

На главных улицах столицы Крещатик и Майдан Независимости предусмотрен масштабный военный парад с пролетами авиационной техники.

Также на Михайловской площади и Владимирском проезде можно будет увидеть статический показ современных образцов вооружения и техники украинской армии.

А вот на реке Днепр состоится торжественное прохождение катеров и пролет авиации. Кроме этого, предусмотрен воздушный и морской показы вооружения и военной техники. В завершение на Трухановом острове устроят артиллерийский салют.

Онлайн-трансляцию парада ко Дню Независимости в Киеве можно будет посмотреть на Фактах ICTV.

Перекрытие движения транспорта в Киеве 24 августа

В День Независимости в Киеве местами будет временное ограничение движения транспорта.

Так, с 6.00 до 8.00 ограничат движение на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, улицах Черновола, Старовокзальной, Жилянской, Антоновича.

6.00 — 12.00 — на ул. Большой Васильковской (от Лыбидской площади до Крещатика).

6.00 — 16.00 возможно перекрытие движения на ул. Крещатик, Михайловской (от ул. Владимирской до Майдана Независимости), Владимирском спуске, ул. Грушевского, Петровской аллее, Парковой дороге.