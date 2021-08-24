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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Зеленский вручил награды выдающимся украинцам

Володимир Зеленський

В Киеве на Майдане состоялось вручение государственных наград президентом Украины Владимиром Зеленским.

Первые несколько наград Героев Украины глава государства вручил посмертно семьям погибших украинских воинов. Также звание Героя Украины посмертно присвоили украинскому певцу Назарию Яремчуку.

Украинский футболист Андрей Шевченко получил орден Ярослава Мудрого V степени. А президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку наградили Орденом свободы за весомый личный вклад в развитие украинского государства, развитие национального образования и системы здравоохранения, достижение высоких спортивных результатов и плодотворную общественную деятельность.

Также государственные награды от президента получили академик, бывший министр образования Василий Кремень, социолог Элла Либанова, дирижер Оксана Лынив, певец Дмитрий Монатик.

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