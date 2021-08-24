У Києві на Майдані відбулося вручення держаних нагород президентом України Володимиром Зеленським.

Перші кілька нагород Героїв України глава держави вручив посмертно родинам загиблих українських воїнів. Також звання Героя України посмертно присвоїли українському співакові Назарію Яремчуку.

Український футболіст Андрій Шевченко отримав орден Ярослава Мудрого V ступеня. А президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку нагородили Орденом свободи за вагомий особистий внесок у розбудову української держави, розвиток національної освіти і системи охорони здоров’я, досягнення високих спортивних результатів і плідну громадську діяльність.

Також державні нагороди від президента отримали академік, колишній міністр освіти Василь Кремень, соціолог Елла Лібанова, диригент Оксана Линів, співак Дмитро Монатик.

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