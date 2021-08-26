Лоукостер Eurowings — один из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group заходит в Украину.

С 1 сентября 2021 современные самолеты Airbus A319 начнут выполнять полеты по маршруту Дюссельдорф — Киев.

— Авиакомпания будет выполнять рейсы в направлении Дюссельдорф — Киев — Дюссельдорф трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Немецкий лоукостер осуществляет полеты на современных самолетах Airbus A319, — сообщает пресс-служба Международного аэропорта Борисполь.

Онлайн-ресурс лоукостера Eurowings уже предоставил информацию о маршрутах в Киев из Германии.

В частности, лоукостер сообщил о местах, которые стоит посетить в столице — исторические и архитектурные памятники: Софийский собор, Андреевскую церковь, Родину-Мать. А в Украине администрация лоукостера считает заслуживающими внимания Чернобыль и дендропарк Александрия.

Укрзализныця запустила дополнительные рейсы из Киева в аэропорт Борисполь. Это связано с ростом пассажиропотока на этом направлении.

Спрос пассажиров на экспресс из Киева в аэропорт Борисполь и обратно растет. В мае заполненность этого поезда в среднем за сутки составляла 41%, а уже с начала июня эта цифра достигала 71%.