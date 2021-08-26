Лоукостер Eurowings, один із дочірніх підрозділів авіаційного холдингу Lufthansa Group, заходить в Україну.

Із 1 вересня 2021 року сучасні літаки Airbus A319 почнуть виконувати польоти за маршрутом Дюссельдорф – Київ.

– Авіакомпанія буде виконувати рейси у напрямку Дюссельдорф – Київ – Дюссельдорф тричі на тиждень: по понеділках, середах і п’ятницях. Німецький лоукостер здійснює польоти на сучасних літаках Airbus A319, – повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту Бориспіль.

Онлайн-ресурс лоукостера Eurowings вже надав інформацію про маршрути до Києва з Німеччини.

Зокрема, лоукостер повідомив про місця, які варто відвідати у столиці – історичні та архітектурні пам’ятки: Софійський собор, Андріївську церкву, Батьківщину-матір. А в Україні адміністрація лоукостера вважає вартими уваги Чорнобиль і дендропарк Олександрія.

Укрзалізниця запустила додаткові рейси з Києва в аеропорт Бориспіль. Це пов’язано зі зростанням пасажиропотоку на цьому напрямку.

Попит пасажирів на експрес з Києва до аеропорту Бориспіль і назад зростає. У травні заповненість цього потягу в середньому за добу становила 41%, а вже з початку червня ця цифра сягала 71%.