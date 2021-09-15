Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome (Железный купол).

Это стало возможным благодаря договоренностям после визита главы государства Владимира Зеленского в США, заявили в Офисе президента.

Продажа или передача Украине новых систем предусмотрена поправкой к проекту оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2022 год.

Инициатором внесения изменений в документ стал республиканец Скотт Франклин. Его поправку поддержали двухпартийным голосованием.

Железный купол, построенный израильской оборонной компанией Rafael совместно с Raytheon, является одним из самых эффективных в мире для отражения ракет малой дальности.

По данным израильской армии, на протяжении последних лет он отбил около 90% ракет, которыми обстреливали Израиль.

По информации СМИ, члены Конгресса приняли к сведению заявление министра обороны Украины Андрея Тарана, который в мае сообщил о то, что из оборонного бюджета страны хотят приобрести новые системы противовоздушной обороны, в том числе и Железный купол.

– Учитывая то, что украинцам нужно совершенствовать противовоздушную оборону, а также недавние политические решения администрации в отношении Украины, есть желание попробовать сделать больше ради помощи им, – сообщил представитель Конгресса на условиях анонимности.

Однако эксперты колеблются, будет ли эффективным Железный купол в Украине из-за ограниченной системы действия.

– Тактически это не было бы эффективным на коротком расстоянии или на линии столкновения, потому что эта система была бы очень быстро изъята российскими ракетными системами залпового огня. Но Железный купол, возможно, сможет перехватывать ракеты большего радиуса действия, что может помочь защитить критическую площадку или командный центр на востоке Украины, – предполагает директор программы Российские исследования в CNA Майкл Кофман.

Законопроект Палаты представителей уже предусматривает военную помощь Украине в размере $275 млн.

Источник: Офис президента, Politico