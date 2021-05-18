Украине нужен Железный купол от ракет, как в Израиле — Таран

На фоне обострения арабо-израильского конфликта Украина должна задуматься над созданием собственной системы противоракетной обороны, заявил во время визита на завод Мотор Сич министр обороны Андрей Таран.

— Железный купол — один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей ПРО, — отметил глава Минобороны.

По его словам, Украина в прошлом году уже начала работать над созданием противоракетной обороны и рассматривает возможности приобретения системы по примеру Железного купола.

Во время визита в Киев 6 мая государственного секретаря США Энтони Блинкена глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с коллегой предоставление Киеву военной поддержки, в частности систем противовоздушной обороны (ПВО) и антиснайперских технологий.

В то же время речь идет не только о получении их от США, но и о покупке, поскольку партнерские отношения между государствами должны быть взаимовыгодными.