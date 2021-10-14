День защитника и защитниц Украины – как страна отметила праздник (фото, видео)

14 октября в Украине отмечают ряд праздников – Покров Пресвятой Богородицы, День Украинского казачества, День создания Украинской повстанческой армии и День защитников и защитниц Украины.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с основными мероприятиями, которые происходили сегодня в Украине.

Возложение цветов на Михайловской площади

Торжественные мероприятия начались на Михайловской площади в Киеве с возложения цветов к Стене памяти. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первыми лицами страны почтил минутой молчания погибших за независимость.

Военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины, а воины почетного караула салютовали шестью залпами.

Кроме того, глава государства осмотрел образцы современного вооружения и военной техники.

Далее глава страны отбыл с рабочей поездкой в Запорожскую область, где, в частности, ознакомился с ходом реставрационных работ на территории Национального заповедника Хортица.

После этого Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. В планах главы государства – посещение передовых позиций украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил, участие в торжествах по случаю Дня защитников и защитниц Украины в Мариуполе.

Марш нации в Киеве

Из парка имени Тараса Шевченко по улице Владимирской колонной отправились участники Марша нации.

Впереди колонны ехало несколько полицейских автомобилей, а в первых рядах шли ветераны войны на Донбассе с портретами погибших собратьев.

Участники марша прошли по бульвару Шевченко и Крещатику к Майдану Независимости и Аллее Героев Небесной Сотни.

Для проведения Марша нации в столице на пять часов, с 13.30 до 18.30, перекрыли часть улиц.

Первый военный парад в Северодонецке

14 октября в Северодонецке Луганской области ко Дню защитников и защитниц Украины состоялся первый военный парад.

По городу прошли бойцы воинских частей в сопровождении военной техники и под аплодисменты местных жителей.

В этот день состоялись также молебны за защитников и защитниц Украины.

В учреждениях культуры организовали встречи с участниками и ветеранами АТО и ООС, тематические кинопоказы и фотовыставки.

Марш защитников и защитниц в Днепре

В 11.00 в Днепре от Аллеи Героев стартовал Марш защитников и защитниц.

Несколько сотен человек прошли по улице Фабра и проспекту Яворницкого. Завершилось мероприятие исполнением гимна возле Музея АТО.

Шествие Благодарим защитников во Львове

Участники шествия благодарим защитников возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко во Львове и развернули 10-метровый флаг.

После этого колонна под возгласы Слава Украине! двинулась к Мемориалу Героев Небесной Сотни.

Там в честь погибших воинов подняли государственный стяг и провели панихиду.

Почтение памяти украинских защитников и защитниц в Одессе

В Одессе память украинских защитников и защитниц почтили молебном.

Кроме того, ветераны АТО, представители городской и областной власти, ВСУ, ведомственных и силовых структур возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко.