День захисника та захисниць України – як країна відзначила свято (фото, відео)

14 жовтня в Україні відзначають низку свят – Покрову Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва, День створення Української повстанської армії та День захисників і захисниць України.

Факти ICTV пропонують ознайомитись із основними заходами, які відбувались сьогодні в Україні.

Покладання квітів на Михайлівській площі

Урочисті заходи почались на Михайлівській площі у Києві із покладання квітів до Стіни пам’яті. Президент України Володимир Зеленський разом із першими особами країни вшанував хвилиною мовчання загиблих за незалежність.

Військовий оркестр виконав Державний гімн України, а воїни почесної варти салютували шістьма залпами.

Крім того, глава держави оглянув зразки сучасного озброєння та військової техніки.

Далі очільник країни відбув із робочої поїздкою до Запорізької області, де, зокрема, ознайомився з перебігом реставраційних робіт на території Національного заповідника Хортиця.

Після цього Володимир Зеленський прибув на Донбас. У планах глави держави – відвідання передових позицій українських військових у районі проведення Операції об’єднаних сил, участь в урочистостях з нагоди Дня захисників і захисниць України у Маріуполі.

Марш нації в Києві

Із парку імені Тараса Шевченка вулицею Володимирською колоною вирушили учасники Маршу нації.

Попереду колони їхало кілька поліцейських автомобілів, а в перших рядах йшли ветерани війни на Донбасі з портретами загиблих побратимів.

Учасники маршу пройшли бульваром Шевченка та Хрещатиком до Майдану Незалежності та Алеї Героїв Небесної Сотні.

Задля проведення Маршу нації в столиці на п’ять годин, із 13.30 до 18.30, перекрили частину вулиць.

Перший військовий парад у Сєвєродонецьку

14 жовтня у Сєвєродонецьку Луганської області до Дня захисників і захисниць України відбувся перший військовий парад.

Містом пройшли бійці військових частин у супроводі військової техніки та під оплески місцевих жителів.

Цього дня відбулись також молебні за захисників і захисниць України.

У закладах культури організували зустрічі з учасниками та ветеранами АТО та ООС, тематичні кінопокази та фотовиставки.

Марш захисників та захисниць у Дніпрі

Об 11.00 у Дніпрі від Алеї Героїв стартував Марш захисників та захисниць.

Кілька сотень людей пройшли вулицею Фабра та проспектом Яворницького. Завершився захід виконанням гімну біля музею АТО.

Хода Дякуємо Захисникам у Львові

Учасники ходи Дякуємо Захисникам поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку в Львові та розгорнули 10-метровий прапор.

Після цього колона під вигуки Слава Україні! рушила до Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Там на честь загиблих воїнів підняли державний стяг та провели панахиду.

Вшанування пам’яті українських захисників та захисниць в Одесі

В Одесі пам’ять українських захисників та захисниць вшанували молебнем.

Крім того, ветерани АТО, представники міської та обласної влади, ЗСУ, відомчих та силових структур поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку.