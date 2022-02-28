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Факты / Украина

Информация об окруженном российскими войсками Киеве чистой воды фейк – Подоляк

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
СБУ

Киев полностью контролируется украинскими войсками. Все слухи о том, что столица Украины вроде как окружена российскими оккупантами – фейк. Таков главный посыл обращения советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Обращение Михаила Подоляка

Во многих СМИ распространяется новый фейк о том, что Киев якобы окружен российскими войсками. Россияне об этом могут только мечтать. Киев полностью контролируется украинскими войсками, заезды в город возможны.

Да, в некоторых пригородах продолжается противостояние, идут тяжелые бои. Но мы не отдадим столицу. Это наша столица. Это наша страна.

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Российским военным здесь не место. Они должны покинуть нашу страну и увезти с собой тысячи трупов своих солдат, большая часть которых просто гниет в полях. Мы даже не можем их сосчитать и собрать, потому что бои продолжаются во многих местах.

Никакими фейками россияне эту реальность не перекроют.

Источник: Twitter

Фото: СБУ

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